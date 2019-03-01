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恭請「林義雄陛下」移居台中火力電廠　蔡正元：解除萬民於危難

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▲▼前民進黨主席林義雄就民進黨近日某一決策發表意見。（圖／ETtoday資料照）

▲前民進黨主席林義雄。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

有意參選2020總統大選的前新北市長朱立倫日前拋出重啟核四，引來前民進黨主席林義雄痛批，「不是無能，就是沒有心」。對此，前立委蔡正元臉書發文狠酸，「恭請林義雄陛下離開首府，移居台中火力電廠，終日吸取高濃度PM2.5
，解除萬民於危難」。

蔡正元說，因為非常感謝林義雄過去為台灣做過的事和犧牲，而且當過民進黨這個「皇帝黨」的主席，所以特別尊稱為陛下。大多數人只知道林義雄家族曾在美麗島事件蒙難，還發生林宅血案，「但很少人知道，年輕時陛下曾擔任郭雨新的律師，指控李登輝的好友林榮三賄選買票，是台灣第一號金牛。當時陛下的勇氣和正義感，實在令人感佩」。

蔡正元指出，林義雄離開政壇後，繼續為推動台獨公投努力，而今中途卻放棄台獨而改唱核四，還曾以生命為賭注，絕食反核四，最終核四封存，但蔡英文政府執政時延役核一、核二時，「陛下寬容無聲無息，反核英氣突然陽萎」。民進黨執政時，朱立倫「不敢不呼弄反核幾句」，如今要戰2020不再無視人民以肺發電，肺腺癌致死人數直線上升，所以浪子回頭，倡導重啟核四，卻遭砲轟。

蔡正元表示，「陛下仍是龍虎之體，理應為萬民表率。特具此表，恭請陛下離開首府，移居台中火力電廠，終日吸取高濃度PM2.5，解除萬民於危難。此禀　陛下吉祥」。

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關鍵字：蔡正元,朱立倫,林義雄,國民黨,民進黨

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