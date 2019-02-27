《還願》封面藏第二結局！「美心根本沒死」操控杜爸：觀落陰洗回憶

▲網友分析說，美心長大變當紅歌星。（圖／翻攝自遊戲畫面）

文／PTT mgdesigner授權

首先還是回到這個發想的原點。

為什麼這個場景裡，所有的媽媽照片都哭紅了眼，卻只有這一張維持正常？

請繼續往下閱讀...

大家回憶玩到這裡時，不覺得有點怪怪的嗎？

會不會這張照片其實不是鞏莉芳的照片，而是杜美心長大的照片呢？女兒長大像媽，蠻常見的。

▲他認為，照片並非媽媽鞏莉芳，則是美心長大後。（圖／翻攝自遊戲畫面）

左邊有『小明星』的畫像，如果可能的話請重玩一次，你會發現小明星連連看的這張圖，是隨著玩家找頭冠、紅衣、紅鞋的歷程一直有在更新的，小明星的完成過程會不會是象徵美心其實在真實世界裡面其實沒有死，而且經過奮鬥成功走向了星途？然後照片剛好就是連身紅衣，后冠象徵她最終歌唱比賽得獎或者變成當紅歌星？兩張圖刻意安排在一起，應該是有原因的。

等等，等....一下，美心沒有死？？？這是怎麼一回事？？？

我們來看一個東西，很多人都忽略掉的線索......。

觀落陰是遊戲中的重要情節，讓我們看一下真實的觀落陰會是什麼樣的打扮？

然而讓我們看看宣傳封面圖。

臉上的遮眼帶還有包類似符咒還是紙錢的東西對吧？重點來了，請問這個角色是男的還是女的？

是女的不是男的吧？可是遊戲裡面不是爸爸去觀落陰嗎？怎麼會是女的呢？

我們再看這個女的打扮....拿著麥克風看起來像是歌手，看年紀....會不會就是長大一些的美心呢？

會不會....其實我們玩遊戲的整個歷程，其實就是在「觀落陰」，我們其實是扮演女兒杜美心，努力超渡爸爸脫離不斷愧疚的無邊地獄循環呢？

▲原PO覺得封面藏有玄機，觀落陰是女生，有可能是「美心」，是她正在觀落陰，超渡爸爸。（圖／翻攝自遊戲畫面）

我推測還願這個遊戲其實已經有「雙重結局」，端視你的視角在哪裡 ，爸爸視角跟女兒視角是不同的。

我先從對結局的猜測來逆推：

我們玩遊戲時的主角觀點是爸爸觀點，美心是否真的泡了七天酒？雖然月曆上畫了七天，那是真的泡了七天，還是「計劃」泡七天？爸爸看到的是他的回憶？還是他的妄想？如果是計畫泡七天而現實中沒有達成呢？又我們的觀點真的是爸爸觀點嗎？

我推測真實的狀況是當美心危在旦夕時，是太太把先生捅死了。這是根據開頭跟結尾的夫妻閒話家常幾乎是同一天，加上紙紮的太太拿刀對著先生，我猜在廁所可能就是打鬥現場，其實爸爸是最後被捅、被淹死在浴缸裡（遊戲裡面的血浴缸情節），然後廚房門口的垃圾，其實是裝先生屍體的分屍屍袋，媽媽把美心救出狠心把爸爸殺死裝袋棄屍，然後隱姓埋名，自己把美心帶大（所以在ARG 裡還活著？），另外遊戲一開始不久紅傘那邊紅鞋上面滴血的時間點，可能是指事情已經發生完了，客廳「收拾」好已回復原狀？

▲他認為，杜豐于深陷地獄輪迴裡走不出來。（圖／翻攝自遊戲畫面）



而且遊戲裡面有一段轉角長廊的兒童塗鴉也是畫到有人拿菜刀砍人……（媽媽吧？）

然後在陽間多年以後女兒長大了，也成為新一代紅星，雖然當年被救，但是她忘不了爸爸，想要好好超渡爸爸，不要讓爸爸活在走不出去的回憶輪迴中。

說回「雙重結局」，大家還記得赤燭的前作返校的雙重結局，一個是學姐永遠困在回憶的地獄裡面走不出去，而另外一個結局是學弟跟學姐的重逢，讓學姐真正認清了事實，接受了自己的罪業而被超度？

我認為還願可能也是這樣的概念，只是換了一個形式。

其實爸爸一直被困在回憶輪迴中走不出去很多年，想必美心跟媽媽逃離這個凶宅加上棄屍以後，根本很多年沒有回來，當然也不會作啥專業的超渡之類。

這段時間，爸爸一直經歷的，就是三片欠片還沒有裝上去前的遊戲過程，要不是解謎都解不出來，或者永遠被在他的回憶中被醜化成妖魔鬼怪的媽媽追，因為不敢打開所有的門，一直在已經打開門間穿來穿去，永遠鬼打牆走不出去。

這是類似返校的壞結局，我們第一層拼出來的認知，其實偏向爸爸的觀點。

▲原PO透露，美心透落觀落陰「改故事」，讓杜爸走出心結。（圖／翻攝自遊戲畫面）

而我們玩家其實真正扮演的並不是爸爸，而是美心。

我們是扮演美心「觀落陰」，試著想像，可能多年後杜美心帶著老邁的媽媽去找道士觀落陰、引魂超渡。

愛面子，剛愎自用的爸爸本來困守在自己的回憶裡面，美心引導爸爸走了不一樣的路，例如說故事書的部份，情節是女兒救爸爸，這其實是現實世界的美心利用爸爸回憶的素材「植入」的，然後自己長大的照片也是這樣「感應」給爸爸（或者是燒給爸爸看？）而且這邊可以留意到，美心其實一直在自己「改故事」，這是陽間成年的美心透過觀落陰把故事改變過來，也是父女間漸漸的溝通起來；紅龍之死，也是美心把自己的祕密打開給爸爸知道，其實自己的真實內心故事是那樣。

▲由於杜爸迷信宗教，害美心死亡。（圖／翻攝自遊戲畫面）

因為在陽間美心（玩家扮演）的努力，終於讓陰間的爸爸（遊戲裡）進到圓滿的那個門，在那個門之前，爸爸的回憶都只有在乎訓練、分數等等，也就是說始終停留在「啊，我的美心輸了！萬劫不復了」永遠不能忘懷。而進到那個圓滿之門，象徵真正的家庭和解—媽媽其實不是鬼，媽媽是為了救美心，然後美心把爸爸拉開計較表面工夫、計較輸贏的執著，拉回美心當時唱歌本身的美好，輸了又怎樣？唱歌好聽就好啊！自己的女兒唱歌是全天下最棒的！然後就是引導著爸爸正視自己的罪業（大半時間爸爸在鏡子裡面都沒有看不到，直到在鏡子前拉起女兒的手，第一次出現爸爸自己鬼迷心竅的樣子），而且爸爸理解到了女兒原來當年內心的各種痛苦，然後重新認知道自己的所有荒唐....

▲慈孤觀音。（圖／翻攝自遊戲畫面）



而最後的廁所門，則是象徵爸爸完全面對了自己所有的罪業，「聽著」還願這首歌，完全地醒悟過來，被治癒了，父女也完全的和解，遊戲中聽到的年幼的美心說：「爸爸，我們回家吧」，可能在陽間，其實是長大的美心招魂把爸爸的靈魂引回故地，然後就被超渡成佛了。

感覺是美心救父的故事吧？（類似目蓮救母？）

▲《還願》遊戲畫面做得超真實。（圖／遊戲截圖）

然後為什麼遊戲的名稱叫做「還願」呢？除了表層的歌詞解釋 「還願」意嗎？第一次玩，你只覺得這是個糟糕的鬼父爸爸！（ㄏㄞˊㄩㄢˋ也可能＝孩怨）第二次玩，把一些在遊戲裡其實還沒有解決的謎團想開以後，從另一層次看，是美心來還願。

美心還什麼願？沒用的爸爸雖然當年的行為是愚蠢的，但是他的心念本質是良善的，當年發願獻出光明（結果後來真到陰間去）、還美心好歌喉（結果後來長大還真的繼續星途），結果因為誤信邪教困在無邊輪迴地獄中，美心則是還願要把爸爸拯救出來。

▲《還願》反映1980年代台灣迷信宗教的悲歌。（圖／翻攝自遊戲畫面）

表面上是爸爸想救女兒而不成，自以為害死了女兒的悲慘故事，其實是最終媽媽救了女兒，現在女兒回頭救了爸爸的故事，整個歷程就像是心理治療的療程吧？

這是我的猜想，針對遊戲玩完了，但赤燭仍有遺留的那些線索可能的解釋。也許這個遊戲不只是阿嬤家模擬器，更是超渡模擬器或觀落陰模擬器吧。

▼《還願》不單只是遊戲，更是反映現實。（圖／翻攝自遊戲畫面）