高雄小黃對撞揪出辣椒噴霧槍　運將無奈：我怕被搶...

地方中心／高雄報導

高雄市三民區美都路與同盟三路口27日凌晨發生一起計程車對撞車禍，所幸雙方駕駛均只受輕傷，而乘客也無大礙。警消獲報後，趕抵現場了解狀況，竟意外在其中一部計程車上發現一把槍，司機向警方供稱，這僅是辣椒噴霧槍，且是為了防身才將槍放車上，但為了謹慎，警方也將槍枝帶回保管，至於詳細的車禍原因，還有待警方進一步調查釐清。

▲小黃凌晨發生對撞車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小黃凌晨發生對撞車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，余姓駕駛沿著同盟三路直行，嚴姓駕駛則是沿著美都路直行，但在路口時發生擦撞，所幸雙方駕駛只受到輕微擦挫傷，乘客也無大礙，雙方駕駛經過酒測也無酒精濃度顯示，詳細車禍肇事原因還有待調查釐清。

▲警方意外搜出一把槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，其中一名駕駛因車禍撞擊，導致眼鏡掉落，希望警方協助尋找其眼鏡時，竟意外在車門邊發現一把槍枝，警方見狀立刻請司機說明，司機則淡定回應，因最近被搶被打的司機相當多，自己也相當害怕，所以將槍放車上防身，而該槍枝也僅是辣椒噴槍。

▲司機為防身所攜帶的辣椒噴槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方了解狀況後，為了證實該槍之用途，還特地在一旁空地試射，該槍枝立刻噴出強勁的辣椒噴霧，且現場還散發濃濃刺鼻味。事後為了謹慎起見，警方也將槍枝暫時帶回保管。

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