「基地台收訊好看A片」　小黃運將被控性騷擾高中女生遭法辦

▲ 「基地台收訊好看A片」，小黃運將被控性騷擾遭法辦。（圖／翻攝自臉書社團「基隆人大小事」，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市有民眾在臉書社團「基隆人大小事」貼文，稱女兒21日上午搭乘計程車，途中司機對女兒說，「該處基地台收訊好，要放A片給女兒看」。被害人22日到婦幼隊說明，表示遭受言語性騷擾，並已正式提出性騷擾申訴，警方查扣行車記錄器，有錄下對話內容，將檢具相關事證函報主管機關基隆市政府依法裁罰。

基隆婦幼隊表示，性騷擾屬於告訴乃論案件，由於貼文黃姓民眾有將計程車車牌清楚拍下，警方隨即循車牌號碼，聯繫上陳姓計程車司機到案說明，並在司機的同意下，先保留當時行車記錄器給警方保全證據，已讓陳姓司機先行離去。

婦幼隊23日指出，案發是在2月21日上午7時許，警方在被害人臉書貼文後，立即回應當事人，同時通知該司機到警局釐清事實，也公開呼籲被害人應出面報案。被害人22日到婦幼隊說明，表示遭受言語性騷擾，並已正式提出性騷擾申訴，警方查扣行車記錄器，有錄下對話內容，將檢具相關事證函報主管機關基隆市政府依法裁罰。

婦幼隊指出，女學生拍下司機個人檔案是相當正確反應，呼籲女性民眾遇到性騷擾情事，請立即撥打110報案，警方將立即調查並保全相關證據，以維當事人權益。如不幸遭遇性騷擾，請記住以下四要訣：1.務必保持冷靜；2.勇於蒐證呼救；3.記住加害人特徵；4.立即向在場的人反映或報警。