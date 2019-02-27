公車離站猛追跌倒慘成輪下亡魂 司機：沒發現他要上車

記者陳豐德／新北報導

台北客運275路謝姓公車司機26日晚間10時許開車經過中和區南山路停靠，沒有注意到一名林姓男子趕著上車，就將車門關閉後駛離停靠站，沒想到林男竟然失足被客運右後輪輾過右腳，民眾發現時通報警消到場，發現林男已經沒有呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，警方調閱監視器後發現是公車輾過，已約談司機到案說明，訊後依照業務過失致死罪嫌送辦。

▲男子為了趕公車重心不穩跌倒遭右後輪輾斃。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，當日晚間接獲民眾報案，指稱在中和區南山路疑似一起墜樓案件，員警到場時發現59歲的林男趴在地上，身上有大批血跡，而右腿已經被輾壓斷裂、顱內出血，通知救護車到場時林男已經沒有生命跡象，送醫搶救仍傷重不治。兒子得知消息後以淚洗面，向員警表示父親平常做粗工為生，當天下班後遲未等到他回家，直到接獲警方通知才知父親死訊。

警方調閱監視器後發現，當時有一輛公車行經該路口，公車駛離站牌時就看到林男倒在路上，懷疑是遭公車輾壓致死，於是通知51歲的謝姓公車司機到案說明。謝姓司機有6年公車駕駛資歷，當日上午8時20分出車，晚間22時07分是跑第四趟，中間有經過休息，他向警方表示當時在站牌停靠時，有一名女乘客要上車，當時並沒有察覺到有輾壓到人，所以才會直接離開。

警方調閱車內監視器後發現，當時公車停下後一名女子從右前車門上車，司機疑似沒有注意到林男還未上車，就將車門關閉緩緩駛離，林男伸手試圖想要抓住車門，卻重心不穩跌倒，才會被公車的右後輪輾過腿部身亡，將進一步相驗後確認死因，訊後將司機依照業務過失致死罪嫌送辦。

▼監視器拍下公車駛離後林男倒臥路旁。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼案發現場血跡斑斑，死者鞋子仍遺留現場。（圖／記者陳豐德翻攝）



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