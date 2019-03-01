包圍八堵車站無差別槍殺5人...72年前「歷史重演」　民近距離目睹：快哭出來

政治中心／綜合報導

二二八事發至今72年，為台灣留下一道難以抹滅的傷疤。《少了一個之後》在臉書粉專上分享去年以行動劇重現1947年「八堵車站事件」，希望能藉此正視歷史，避免悲劇再度發生。當年大批士兵包圍八堵車站，無差別一連槍殺五人，同樣的場景搬到現在，儘管知道是演戲，仍讓近距離目睹的民眾直喊好可怕，「我真的快哭出來了」。

▲《少了一個之後》行動劇重演「八堵車站事件」。（圖／馬克吐溫國際影像提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

1947年「八堵車站事件」，起因於駐守澳底地區的基隆要塞直屬臺所屬官兵搭乘火車，前往基隆要塞司令部處理採辦糧食事務時，卻在八堵車站與群眾爆發肢體衝突，一名軍人墜河死亡。軍方事後派出共30多名士兵包圍八堵車站，殺害5名站員，並強行帶走11人，最後下落不明。

行動劇中，大批士兵突闖入八堵車站，飾演台鐵站員的演員來不及反應，隨即就遭射殺，鮮血四濺，震撼在場民眾。民眾事後受訪時表示，「被嚇到那一瞬間，腦袋完全空白」、「我真的快哭出來了」、「現在好不容易走到民主，要好好珍惜」。

《少了一個之後》是以二二八事件為背景的系列影片，總統蔡英文去年也曾透過臉書分享，希望大家一起來看台灣人的勇敢故事；而今《少了一個之後》粉專再次貼出行動劇，盼社會習得教訓，別再讓悲劇重演。

對於有網友質疑過於慘忍，《少了一個之後》粉專也說明，行動劇開拍前先跟受難家屬於車站旁紀念碑焚香祭拜，參與演員則為特技人員，現場工作人員包括安全人員與醫護人員等共90名，一切經過縝密規劃，事後也有與乘客溝通。