爸爸被「失蹤」⋯媽媽想自殺　楊翠談228故事：和解那日很快到來

記者楊亞璇／台北報導

今年是促轉會設立之後的「第一個二二八」，促轉會代理主委楊翠拍影片，介紹二二八受難家屬的故事，一名女子一生思念著爸爸，母親也數度想自殺，成為受難家屬的痛，她感性表示，「咱每一個人，都可以是日光，和解的那一日，很快就會到來。」



促轉會選在27日進行第一批比較大量的二二八受難者有罪判決的撤銷公告，促轉會臉書粉絲專頁28日分享一支影片，楊翠全程以母語談話，她表示，促轉會進行有罪判決的撤銷公告，一方面還給受難者清白，一方面給家屬溫暖和關懷，同時也是希望社會大眾可以透過我們的工作，更加了解歷史，有同情和同心，共同追求社會的和解。

▲阮美姝一生思念爸爸。（圖／翻攝促轉會臉書）



接著楊翠向大家介紹一個女兒找尋父親的故事，1947年3月，二二八過後，阮朝日生病躺在床上，女兒阮美姝剛結婚，回家看爸爸，親眼看著爸爸被便衣帶走，一去無回，自此之後，阮美姝四處尋找父親的遺體，卻一直找不到，母親也因為父親的消失，好幾次想要自殺，阮美姝一生思念著爸爸，但直到阮美姝60歲，都還是沒有父親的消息，在戶口上，爸爸一直都是「失蹤」，而非「死亡」。



▲促轉會主委楊翠（右）出席228中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

楊翠說，二二八受難家屬的痛，沒可能隨時間過去就消失；但是，社會的關心和理解，都變成阮美姝晚年可以勇敢站出來，為二二八平反打拼的動力。

楊翠強調，「咱每一個人，都可以是日光，都可以對受難者伸出咱的雙手，讓日光充滿台灣每一個所在，我們相信，和解的那一日，很快就會到來。」

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