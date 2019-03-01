促轉會談228：真正加害者應出面認錯促成和解

▲促轉會左起委員葉虹靈、主委楊翠、委員彭仁郁。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

二二八事件27周年，促轉會指出，許多政治受難者認為，已經等了一輩子，卻等不到真正加害者出來道歉，若要採南非式和解，加害者應出面認錯，促成社會真正和解。

總統蔡英文二二八紀念日出席中樞紀念儀式，致詞時表示，促轉會將會提出轉型正義的新報告，要系統性地釐清228事件的真相；另也針對外界質疑轉型正義是政黨鬥爭一事回應，傷口的表面也許會暫時癒合，但內心留下的創傷，不會自然消失，轉型正義的存在，就是為了真正撫平創傷，提醒曾經的傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤。

促轉會委員彭仁郁接受媒體專訪指出，年年舉行的中樞紀念儀式的撫慰效果已在遞減，對受難者而言，若出席的國家元首不是可代表加害體制道歉的，那對家屬而言還是沒用，最重要的是加害者責任，在沒有加害者、受害者的狀況下，又怎能真正和解。

彭仁郁認為，南非式和解是有加害者出面談當年狀況，透過電視轉播釐清歷史真相，促成和解，而台灣的加害體制及其承繼者仍否認過去、撇清責任，強迫受難者自行處理傷痕。

二二八事件為台灣發展留下一道難以抹滅的傷疤，前總統李登輝為首位對此道歉的國家元首，之後的陳水扁、馬英九都曾代表政府向受害者道歉。