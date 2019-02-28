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陸製「梟龍」擊落印軍機　成飛等軍工股28日集體漲

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中巴空軍聯合訓練日前首次在中國境內開展夜間聯合對抗。FC-1「梟龍」戰機準備起飛。（圖／翻攝自中國軍網）

▲梟龍戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

大陸中心／綜合報導

巴基斯坦27日在領空內擊落兩架印軍戰鬥機（據傳為米格21），俘虜一名印度機師，據巴國媒體報導，此次擊落敵機的就是巴國與大陸合作研製的JF-17「梟龍」戰機。梟龍建功的消息傳出後，大陸軍工股28日大漲，包括成飛集成、航新科技、長城軍工、天和防務、中信重工等都強勢漲停。

梟龍擊落敵機消息傳出的當天，梟龍的研發方「成都飛機工業集團」股票「成飛集成」股價就大漲9.99%漲停，觀看分析圖可以發現，初開盤時股價並無太大起伏，但到上午10點10時，就突然湧入大量交易，並在10點21分封住漲停板。

▼成飛集成連日漲停。（圖／東方財富網）

▲陸製「梟龍」擊落印軍機　成飛等軍工股28日集體漲停。（圖／翻攝東方財經）

隔天28日，媒體大幅報導後，成飛集成再次以漲停價開盤，盤中一度打開漲停，隨後再次封住。除了成飛集成，其他軍工板塊股票也都被帶動，包括亞星錨鏈、航新科技、紅宇股份、山東礦機、長城軍工、中信重工、天海防務等皆集體漲停。

此外，梟龍近期正參與馬來西亞皇家空軍的輕型戰機競標，對手為印度的LCA及韓國的FA50，梟龍此次在戰場上立功，創下大陸國產第三代戰鬥機首個空戰成果，不只更有機會從競標中脫穎而出，未來在國際市場上也能獲得更多關注。

▼習近平訪巴基斯坦，巴國8架梟龍護航。(圖／人民日報)

習近平訪國巴基斯坦，巴國8架梟龍戰機護航。(圖／人民日報全媒體平台)

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