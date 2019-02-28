印度嗆蓋水壩斷巴基斯坦水源！北京援巴工程11年前早料到

▲印度交通部長加德卡里日前宣稱要蓋水壩，切斷巴基斯坦水資源。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度和巴基斯坦近期對立持續加溫，日前巴國疑似在喀什米爾地區對印度發動自殺炸彈攻擊，印度再度宣告要建造水壩切斷向巴國輸送印度河的淡水，藉此進行報復行動。不過中國大陸在2008年開始援助巴基斯坦建造尼魯姆-傑盧姆水電站（Neelum Jhelum Hydro Project），目前已經完成主體工程移交，將會成為巴國抵抗印度「水源威脅」的重要利器。

印度北部查謨－克什米爾邦的準軍事化警察部隊車隊於2月14日遭自殺炸彈客攻擊，造成至少45人死亡，印度政府指控幕後指使者是巴基斯坦，緊急召回大使，並提高關稅到200%以報復，不過巴基斯坦否認，印度決定再度用「水」來作為外交武器，試圖壓制巴國行動。

▲印度和巴基斯坦各自控制的6條河流。（圖／翻攝自觀察者網）

印巴雙方長期在水源問題爭論不休，一直到1960年簽訂《印度河水條約》（Indus Waters Treaty），規定印度獲得東邊3條支流拉維河（Ravi）、比斯河（Beas）和薩特萊傑河（Sutlej）的使用權，而巴基斯坦獲得西3河印度河主幹道（indus）、傑盧姆河（Jhelum）和傑納布河（Chenab）的使用權，才讓水資源問題暫時得到解決，不過由於6條河的上游都被印度控制，故也成為印度屢屢對付巴國的手段之一。

▲尼魯姆-傑盧姆水電站將可能變成巴基斯坦抵抗印度水源威脅的關鍵。（圖／翻攝自國際在線）

根據外媒報導，為了確保水資源不被控制，巴基斯坦在2008年就接受中國大陸援助，建造被稱為巴基斯坦「三峽工程」的尼魯姆-傑盧姆水電站。根據《印度河水條約》的內容，在在劃分給巴基斯坦的河流上，如果在下遊建設水電站，印度在上遊的水電設施就不能影響巴方取水，也成為巴國抵抗「水源威脅」的重要關鍵，目前已經完成主體工程移交，預計一年將投產全部4臺機組運作。