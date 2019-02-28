上千航班被迫取消！　「巴基斯坦關閉領空第2天」交通大亂

▲ 巴基斯坦關閉領空，許多航班受到影響。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

印巴衝突加劇，巴基斯坦關閉領空進入第2天，造成空中交通大亂，包括阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空、杜拜航空、海灣航空以及斯里蘭卡航空等，27日均暫停飛往巴基斯坦。巴國民航局告訴CNN，「直到另有通知前，所有進出巴基斯坦的國際和國內商業航班都被取消。」

▼ 不僅是飛往巴基斯坦的航班，就連會經過巴基斯坦領空的班機也受到影響。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 這是繼1971年以來，印度軍機首次闖入巴基斯坦的領空襲擊。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



據CNN報導，不僅是飛往巴基斯坦的航班，就連會經過巴基斯坦領空的班機也受到影響。泰國航空宣布取消旗下所有「從2月27日午夜至2月28日凌晨起飛」的歐洲路線航班，而追蹤航班即時動態的網站Flightradar24顯示，新加坡航空、英國航空、俄羅斯航空等也被迫變更航線。

印度掌控的喀什米爾地區14日發生恐怖攻擊，當局認定是巴基斯坦境內的恐怖組織所為，26日派遣12架幻象2000越境空襲巴國。為了反擊，巴基斯坦27日聲稱擊落了2架侵襲的印度軍機，而印度之後也表示擊落一架巴國F-16。這是繼1971年第三次印巴戰爭以來，印度軍機首次闖入巴基斯坦的領空襲擊。