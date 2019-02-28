川普暗示美國調解印巴衝突有成果　巴國總理同意釋放印度空軍飛官

▲川普在河內和金正恩會談之際仍表示美國持續對印巴兩國進行調解。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

印度和巴基斯坦在27日空戰後，各自在喀什米爾地區集結火力，大戰情勢一觸即發。美國總統川普儘管整日忙於川金高峰會談，仍樂觀表示，白宮一直努力進行調解，預期接下來會有好消息傳出。隨後，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今（28）日即在電視演說中承諾，將在3月1日前釋放俘虜的印度空軍飛行員，藉此顯示巴基斯坦期望和平的立場。

根據路透社報導，巴基斯坦在27日空戰中擊落印度戰機，並俘虜一名空軍飛官沃特曼（Abhinandan Varthaman），甚至在網路上發布影片疑似宣示戰果。美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）表示，白宮一直在緩和印巴雙方避免採取進一步的軍事行動，不過未說明其間是否和其他盟國進行溝通或合作。

▲巴基斯坦總理同意釋放印度飛官沃特曼以降低印巴衝突的熱度。（圖／路透）

印巴兩國自1947年從英國殖民獨立以來衝突不斷，較大規模的戰事約有4次，近日雙方交火也瀕臨大戰爆發邊緣。在巴基斯坦俘虜飛官後，印度疑似在喀什米爾地區射殺4名巴國平民以示報復。然而，在各國外交斡旋、緩和的壓力之後，伊姆蘭汗同意在3月1日釋放沃特曼，前提是能換取降低印巴當前緊張的危機。

▲巴基斯坦關閉領空，許多航班受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

喀什米爾地區的緊張局勢也連帶造成周遭各國的交通大亂，在巴基斯坦關閉領空後，包括阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空、杜拜航空、海灣航空以及斯里蘭卡航空等都已暫停飛往巴基斯坦，連泰國航空宣布取消旗下10幾班往歐洲路線的航班。