英將派2萬軍人、航母戰鬥群　參加冷戰後北約最大規模軍演

▲英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）宣布將派遣約2萬名英軍參加北約軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國國防部15日表示，英國將派遣2萬名軍事人員參與2024上半年在歐洲各地舉行的北約大型軍事演習。據外媒報導，投入軍演的還將包含英國部署在東歐的航空母艦戰鬥群、F35B閃電攻擊機在內的軍艦與戰機。

根據路透社報導，北大西洋公約（NATO）2024年上半年將舉行「堅定捍衛者24」（Steadfast Defender 24）軍事演習，標誌著北約成立75周年，這將是北約自冷戰結束以來最大規模的聯合實彈演習。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）15日表示，「我今天可以宣布，英國將派遣約2萬名人員參加北約自冷戰結束以來最大規模的一次部署。」據報導，英國此次部署包含了預計從2月至6月駐紮東歐的1.6萬名軍隊人員、一個航母戰鬥群、F35B戰機與偵察機等。

夏普斯談到這次演習時說，「我們的軍隊將與來自30個北約國家與瑞典的軍隊聯合起來，為抵禦普丁的威脅，提供至關重要的保證。」近兩年，俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭，北約增加了戰備部隊數量並持續向基輔提供軍事、經濟與人道主義救援。

上周，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）宣布，英國將在下一個財政年度，將對烏克蘭支援增加到25億英鎊（約新台幣990億元），比前兩年增加了2億英鎊。