印巴空戰扯到「台灣」！印度秀F-16標配空對空飛彈照　巴國反嗆該換調查局了

▲印度出示AIM-120C飛彈照片，宣稱找到巴基斯坦出動F-16的證據。（圖／翻攝自巴基斯坦國防部臉書）

軍武中心／綜合報導

印度和巴基斯坦27日在空中激烈交火，印度宣稱擊落巴國一架F-16戰機，遭到巴基斯坦國防部否認，不過印度軍方28日再度公布找到AIM-120C先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的照片，該飛彈常裝配在F-16上，直指巴國的確出動F-16並遭到擊落。然而巴基斯坦國防部FB也隨即回應，拿出美國官方AIM-120外銷紀錄文件比對，稱該飛彈並未出口巴基斯坦，而是賣給「台灣」，反嗆印度情報單位應該雇用巴基斯坦的情報人員才不會犯錯，大打網路口水戰。

綜合外媒報導，在巴基斯坦否認派出F-16之後，印度空軍副司令卡波爾（RGK Kapoor）出示證據，宣稱在擊落的飛機殘骸中找到AIM-120C空對空飛彈，通常由F-16所裝配，直指巴國確實出動了F-16，並被印度空軍的米格-21擊落。

Visuals of cover of AARAM missile fired from Pakistani F-16 aircraft found near the LoC in India pic.twitter.com/qHdOm5cDqN — ANI (@ANI) 2019年2月28日

對於印度軍方的指控，巴基斯坦國防部FB專頁（未經官方驗證）也隨即發文回應根本「另類寶萊塢式失敗宣傳」，根據飛彈上面的序號，比對美國官方AIM-120外銷紀錄文件，證明該飛彈的出口地是「台灣」而非巴基斯坦，當場戳破印方所提出的最新證據，並反嗆印度調查分析局（R&AW）應該雇用巴基斯坦三軍情報局（ISI）作為顧問，才不會被抓到這麼愚蠢的錯誤。

▲巴基斯坦國防部提出美國官方AIM-120外銷紀錄文件，對照飛彈上的序號，稱出口地為台灣而非巴國，反嗆印度政府調查無能。（圖／翻攝自巴基斯坦國防部臉書）

AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）常被暱稱為Slammer（監獄），是美國現役的主動雷達導引空對空飛彈，具有全天候、超視距作戰（BVR）的能力，比以往的飛彈飛得更快、更小、更輕，也更能有效地對付低空目標。據了解，該飛彈常搭載在F-16上，而巴基斯坦聲稱出動的「梟龍」戰機並未裝配。

▲AIM-120先進中程空對空飛彈。（圖／翻攝自美國空軍官網）

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）已在電視演說中承諾，將釋放俘虜的印度空軍飛行員，顯示巴國期望和平的立場，藉此降低當前緊張的危機，不過雙方在「網路上的對立」依然猛烈，甚至意外把「台灣」扯入口水戰當中，成為互相攻訐的證據之一。