印巴空戰扯到「台灣」！印度秀F-16標配空對空飛彈照　巴國反嗆該換調查局了

▲印度出示AIM-120C飛彈照片,宣稱找到巴基斯坦出動F-16的證據。(圖/翻攝自巴基斯坦國防部臉書)

軍武中心/綜合報導

印度和巴基斯坦27日在空中激烈交火,印度宣稱擊落巴國一架F-16戰機,遭到巴基斯坦國防部否認,不過印度軍方28日再度公布找到AIM-120C先進中程空對空飛彈(AMRAAM)的照片,該飛彈常裝配在F-16上,直指巴國的確出動F-16並遭到擊落。然而巴基斯坦國防部FB也隨即回應,拿出美國官方AIM-120外銷紀錄文件比對,稱該飛彈並未出口巴基斯坦,而是賣給「台灣」,反嗆印度情報單位應該雇用巴基斯坦的情報人員才不會犯錯,大打網路口水戰。

綜合外媒報導,在巴基斯坦否認派出F-16之後,印度空軍副司令卡波爾(RGK Kapoor)出示證據,宣稱在擊落的飛機殘骸中找到AIM-120C空對空飛彈,通常由F-16所裝配,直指巴國確實出動了F-16,並被印度空軍的米格-21擊落。

Visuals of cover of AARAM missile fired from Pakistani F-16 aircraft found near the LoC in India pic.twitter.com/qHdOm5cDqN