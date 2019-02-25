水電工見女兒身材好　對胸「摸一把」判9個月

▲53歲的水電工見14歲女兒亭亭玉立、身材凹凸有緻，竟伸出狼爪對女兒襲胸。（圖為示意圖，與新聞事件無關／翻攝視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名水電工，平日在店門口兼賣玉米維持家計，某日見女兒竟化身為狼伸出魔爪，卻慘遭母親當面看見。獸父雖向法官坦承犯行，但法官發現，獸父過去曾犯恐嚇罪遭判刑，才執行完畢卻在5年內再犯，應視為累犯，且被害人的女兒還是未成年，因此以故意對少年犯罪再加重其刑。最後新竹地院因此依強制猥褻罪，累犯，判刑9個月。

53歲的獸父平日經營水電行並在門口間賣玉米，2014年間9月間，他找來14歲女兒幫忙他賣玉求，女兒乖巧答應父親請求，準備外出幫父賣玉米。沒想到獸父見14歲女兒亭亭玉立、身材凹凸有緻，於是心生淫念，竟伸出狼爪對女兒襲胸，奶奶剛好看見兒子獸性大發，大聲喝止「你在幹嘛？」，立即將乖孫女帶離，還大義滅親報警抓兒子。

獸父雖向法官坦承犯行，但法官發現，獸父過去曾犯恐嚇罪遭判刑，才執行完畢卻在5年內再犯，應視為累犯，且被害人的女兒還是未成年，因此以故意對少年犯罪再加重其刑。

法官審酌，被害女是獸父的女兒，案發當時才14歲，身為父親不知保護照顧，為滿足私慾，枉顧倫常，對少女強制猥褻，不尊重他人性自主權，危害少年身心，造成難以磨滅的陰影，影響人格發展，念及被告犯後坦承犯行，又考量少女及被告母表達願給從輕量刑機會，因此依強制猥褻罪，累犯，判刑9個月。

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