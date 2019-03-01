上海台協李政宏：月中率40台商見韓國瑜談蓋「愛情摩天輪」

▲高雄市長韓國瑜（左）和上海台協會長李政宏3月將有兩次以上的見面機會。（合成圖／記者林敬旻、陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

上海市台灣同胞投資企業協會2月28日舉辦餐會，歡迎台灣6所大學共104位學生來滬實習，會長李政宏受訪透露，月中率40餘位台商赴高雄市府時，除會邀韓市長來上海，雙方將討論農產品銷陸、增加陸生來台等議題，且「上海有台商跟環球影業等業者很熟，高雄希望發展愛情產業鏈，打造摩天輪，都可協助媒合」。

事實上，近期上海高雄兩地交流相當密切，在身為高雄人的李政宏牽線下，日前宣布邁入第三年的上海「台商返台徵才博覽會」，今年4月27日將首度移師高雄，預計提供3000個在大陸的工作職缺；此外，李政宏還加入了高雄兩岸小組，3月4日就會在第一次會議召開時，返台跟韓國瑜進行第一次見面發表建言，並在3月11到15日號召上海台協組團到高雄。

▲上海市台協2月28日晚上舉辦「築夢上海擁抱未來」2019台灣六所高校來滬實習生歡迎餐敘交流會。（圖／記者陳政錄攝）

李政宏表示，4日會議內容主要由高雄市府主導，他願擔任橋樑促進高雄、上海的雙港人才、產業、經貿交流；對於月中以上海台協名義訪高市府，他則透露，會號召約40個涵蓋農業、商業、服務業等不同領域的台商來交流。

李政宏指出，屆時雙方會談的重點將包括台灣的農漁業產品，如何進入上海市場，以及面對少子化、併校，是否促成更多大陸留學生來台，還4月底舉辦的返台徵才博覽會內容等。同時，許多台商在屬性上都與高雄發展愛情產業鏈相關，也熟悉環球影業等知名企業，都能協助高雄與之媒合。

▲上海市台協會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

他也提到，屆時會邀請韓市長來上海，若在城市交流等領域有需要協助的地方，台商都可以幫忙，相信雖韓市長提出「南南交流」，但如今上海蓬勃發展，「我想他不會錯過這個機會」。

值得注意的是，今年來不只上海台協頻對高雄拋出橄欖枝，高雄方面也相當積極主動，包括副市長葉匡時在就任前，先於1月中登滬，拜訪台商和上海當地龍頭企業；另近期話題人物高雄市觀光局長潘恒旭也說，他將在4月赴上海談F1賽車城市街道賽的台灣代理權。

在此之下，儘管韓國瑜上任後3月底的訪陸首站，預計先前往南方城市包括香港、澳門、深圳、廈門這一帶，但仍與華東地區如上海、昆山保持密切聯絡，也讓未來的上海、高雄兩市交流，以及是否促成滬高論壇受到關注。

▼愛情摩天輪。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）