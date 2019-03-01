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快訊／北韓外相李勇浩深夜開記者會　「只要求美國撤回一部分制裁」

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▲▼北韓外交部長李勇浩。（圖／路透）

▲北韓外交部長李勇浩深夜在河內召開記者會。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

第二次川金會以無協議結果收場，北韓外交部長李勇浩1日凌晨在越南河內召開記者會。根據韓聯社報導，李勇浩提到，北韓願意關閉寧邊核子研究設施，以換取美方撤去一部分制裁措施，但並沒有要求美方撤回全部制裁。

李勇浩深夜記者會說明川金會「破局」原因。韓聯社引述李勇浩的說法表示，北韓向美國提出「永久停止核實驗和遠程飛彈試射」此一「非常現實的提議」，但美方在此基礎上提出新要求，使北韓同意。李勇浩還說，即便華府尋求進一步談判，平壤的態度也不會有變化。

李勇浩說，「如果美國願意取消部份傷害北韓人民生計的制裁條款，我們將會永久拆除所有寧邊地區的核原料生產設施，包括鈽和鈾在內。」

川普離開越南前曾在記者會上表示，北韓提到願意關閉寧邊核設施，但要求美國完全撤回制裁，是此次峰會中雙方歧見的最關鍵一點。川普當時明確的說，「基本上，北韓希望我們完全撤回制裁，而我們無法答應這點。」

川普還提到，北韓對於美國已經知悉不為人知的核設施感到震驚，又稱現在並非簽署協議的時機。陪同出席的美國國務卿蓬佩奧也說，「北韓尚未做好準備」。美國與北韓對於會談破局一事，說法顯然有所出入。

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關鍵字：川金會,李勇浩,日韓要聞

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