巴基斯坦給中國「打電話」　望中方幫助緩和印巴衝突

▲巴基斯坦擊墜印度戰機。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專）

大陸中心／綜合報導

喀什米爾衝突升級，印度軍機26日闖入巴國領空襲擊，而巴基斯坦27日擊落2架印度空軍飛機。巴國外交部長庫雷希（Qureshi）27日深夜打給中國國務委員、外交部長王毅，希望中方能幫助緩和當前緊張局勢。王毅表示，希望巴印雙方保持克制，中方不願看到有違國際關係準則的行為。

▲王毅。（圖／達志影像／美聯社）

據大陸外交部網站消息，庫雷希27日深夜緊急給王毅打電話，通報巴印局勢最新情況，希望中方繼續為緩和當前緊張局勢發揮建設性作用。

王毅對巴印緊張局勢升級深表憂慮，向庫雷希介紹了中方所做的勸和促談工作，重申希望巴印雙方保持克制，切實履行防止事態擴大的承諾。

王毅強調，各國主權和領土完整應切實得到尊重，中方不願看到有違國際關係準則的行為。

▲印度被捕官兵。（圖／Muhammad Abuzar Ghaffari KP臉書粉專）

綜合外媒報導，印度政府26日派遣12架幻象2000越境空襲巴基斯坦境內的恐怖組織，這也是繼1971年第三次印巴戰爭以來，首度有印度軍機闖入巴國領空襲擊，這也導致雙方的對立形勢嚴重加劇。對此，巴基斯坦27日也展開反擊，宣布擊落了2架來犯的印度軍機；但印度也聲稱擊落一架巴國F-16，互有損失。

巴基斯坦外交部指出，這次對印控境內的目標發動空襲，是為了報復印軍之前的行動，「這次行動的唯一目的是展示我們進行自衛的權力、決心和能力，我們不希望擴大衝突，但如果有人逼迫，我們也做好了完全的準備。」據了解，目前印度已經宣布多個城市進入高度戒備狀態，所有商業航班停止運營。