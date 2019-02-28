印巴衝突致川航被迫返程　空中盤旋4小時轉32圈

▲由成都飛往杜拜的班機27日晚間8時因無法穿越巴基斯坦空域，被迫折返。（圖／翻攝航空物與微博）

記者魏有德／綜合報導

印巴衝突升溫，巴基斯坦關閉領空，造成空中交通大亂。大陸一架由成都飛往杜拜的班機27日晚間8時因無法穿越巴基斯坦空域，被迫折返。由於飛機上沒有裝置放油設備，在空中盤旋近6小時才降落，引起網路熱議。有網友表示心疼飛機上的乘客，也有人對於飛機放油設備互噴，在微博上迅速累積300多則留言。

《新京報》報導，據微博「航空物語」稱，四川航空成都-杜拜3U603航班因尚未得到證實的原因不得不返航，由於飛機並沒有選裝放油設備，只好在空中盤旋消耗燃油以減輕飛機重量，飛機已在空中盤旋近6小時，準備降落。

▲航空物語微博指出，飛機在空中盤旋近6小時，繞了30多圈。（圖／翻攝航空物與微博）

依全球即時航班資訊軟體Flightradar24的資料顯示，這架航班在空中盤旋32圈，盤旋過程近4個小時。對此，川航表示，盤旋是因為燃油太多無法實施降落。

據了解，空中放油關乎飛機是否安全降落，飛機在起飛後因故障或其他要求立即著陸，此時的著陸重量就會超過飛機的最大著陸重量，為了減輕飛機重量，達到安全降落的標準，就要進行空中放油。

這架川航A333飛機被網友質疑為何不選裝放油設備，是否跟公司省錢有關，一度在網上引起熱議。專業網友跳出來回應，「此款飛機設計之初便無法選擇配裝，跟花不花錢沒有關係。」

▲四川航空成都-杜拜3U603航班，已於28日淩晨重新起飛前往目的地。（圖／翻攝大陸網站）

也有網友看到此則消息後在微博上KUSO回應，「今日最慘」、「會不會轉暈啊」、「愛滴魔力轉圈圈」等。對於外界關注，川航回應，3U603航班受原定航路上商用空域關閉影響返航，申請臨時航線獲批後，已於28日淩晨起飛，前往杜拜。

