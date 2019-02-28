川普記者會節錄／協議告吹！關鍵曝：北韓盼全面解除制裁換無核

國際中心／綜合報導

「川金二會」中，美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩最終沒有簽署任何協議，原定發表的《河內宣言》也宣告破局。

川普在記者會上表示，「我和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都認為現在不是簽訂任何協議的時機。」蓬佩奧則說，「很不幸地，我們要求金正恩做更多，但他還沒準備好」，然而雙方已經更了解彼此，對未來仍非常樂觀。川普並未承諾是否舉行「川金三會」。

▲ 川普提前舉辦記者會，國務卿蓬佩奧也出席。（圖／路透社）

川金會談提前結束

川普指出，這兩天與金正恩的談話「非常有成效」，但今天不是簽署任何協議的好時機，他傾向將事情做好，而不要貪快，「我今天完全可以簽合約，我們甚至連紙都準備好了，但大家就會說這個合約很爛。」川普也補充，「我們比一年前更接近彼此的願景，我想最終一定會走到那裏。」

此次川金會談提早中斷，讓外界猜測是不是兩人意見嚴重分歧，當記者詢問川普談判結束時的情況，川普堅稱雙方沒有任何不悅，並笑著說，「我們的關係非常溫暖，我們離開時的氣氛也是非常友善的。」

川普也順帶批評美國前總統們過去面對北韓沒有任何作為，「會談時的言語都很友善，這些事應該事前任總統要做的，我不是只有在說歐巴馬。」

▲川普與金正恩會面握手。（圖／路透）



解除制裁換取無核化



當記者問及，北韓是否期待能夠解除制裁時，川普坦承，這次無法達成協議的主因就是制裁問題。金正恩要求美國徹底解除所有經濟制裁，以換取「廢棄寧邊核設施和洲際導彈」，不過美國仍堅持全面無核化才是全面解除制裁的先決條件，雙方陷入僵局。

川普表示，美國沒有放棄任何東西，並指出目前制裁力道已夠，無須再強化制裁。在高峰會期間，川普就不斷強調北韓的經濟潛力，「我也想徹底取消制裁，因為這個國家有很大的經濟增長潛力，美國也很願意伸出援手。」

川普承認雙方之間存在著「差距」，美國堅持認為，無核化是取消對北韓制裁的先決條件。川普說，金正恩確實想要嘗試將北韓某些部分無核化，但這部分並不是大家覺得重要的地方。不過金正恩承諾，未來不會再進行任何核試與飛彈試射。

▲川金會協議破局，川普提前辦記者會。（圖／路透社）



美、日、韓、中關係

記者詢問往後是否繼續舉辦美韓軍演，川普認為，每次都要花數億美元，所以並不樂見，這點也需要南韓的幫忙。川普也說，他跟所有的領導者關係都很好，但就是有人不肯相信。

川普指出，高峰會結束後，會與南韓總統文在寅，以及日本首相安倍晉三聯繫，「他們為這次高峰會也付出非常多。」

在場中國媒體提問時，川普也讚賞中國國家主席習近平是非常值得尊敬的領導者，「我也跟習近平聊過，畢竟北韓就在中國旁邊，他也認為這樣（北韓擁有核武）不好。」

釋放美國公民

針對美國22歲男大生溫畢爾（Otto Warmbier）在被判勞改，關押17個月後返美仍不幸死亡一事，川普指，「我不相信金正恩知道溫畢爾；溫畢爾事件真的非常可怕，我相信如果金正恩知道這件事，一定不會允許它發生。」



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