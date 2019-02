影／「沒準備好就不會在這！」金正恩談無核化　川普驚：最棒答案

國際中心/綜合外電報導

川金二會進入第2天,針對外界關注的北韓完全無核化議題,川普認為這並不急,「速度不重要,重要的是我們在做的事情。」只不過,根據稍早傳出的最新消息,金正恩首度回答美國記者的無核化議題提問,並提到「如果我不願意這麼做,我現在就不會在這裡。」而這個答案也讓川普當場感到驚訝,直呼是「最棒的答案」。

綜合韓聯社、CNN報導,川普與金正恩結束大約30分鐘的談話後,現身酒店花園散步,接著與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲(Kim Yong-chol)步入室內,針對無核化、和平進程等議題展開雙邊擴大會談。

在川金2人今天上午剛見面的公開談話,金正恩承諾會盡最大努力,讓此次會談取得成功,「我有一種預感,(峰會)結果會很好。」

▲ 根據預定行程,川普與金正恩今下午將發表《河內宣言》。(圖/路透)

川普則透露,他們2人27日的談話當中,有許多「偉大想法」被提出來討論。但針對無核化進程議題,他提到,「速度對我來說沒那麼重要…我不著急」,並感謝北韓方面停止核試驗以及試射飛彈,強調他與金正恩的友好關係。韓聯社指出,川普似乎是有意降低外界對峰會結果的期望,暗示不會有重大突破。

不過,根據福斯新聞(Fox News)記者所取得的第一手消息,面對美國記者「你是否願意無核化」的問題,金正恩首度回答美國記者的提問,並說「如果我不願意這麼做,我現在就不會在這裡了。」川普聽到驚訝的說,「你有聽到嗎?這是至今聽過最棒的答案。」

根據預定行程,川普與金正恩將會在台灣時間下午3點5分共同發表《河內宣言》。但目前還不清楚是否包含平壤當局的無核化具體實施步驟等內容。至於是否宣布南北韓終戰,川普曾在27日指出,「我們拭目以待。」

One really curious thing at this Trump-Kim summit is that Kim is answering questions called out by American reporters -- never seen that before. Q: Are you willing to denuclearize? "If I'm not willing to do that I won't be here right now" #fnr