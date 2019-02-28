影／「沒準備好就不會在這！」金正恩談無核化　川普驚：最棒答案

國際中心／綜合外電報導

川金二會進入第2天，針對外界關注的北韓完全無核化議題，川普認為這並不急，「速度不重要，重要的是我們在做的事情。」只不過，根據稍早傳出的最新消息，金正恩首度回答美國記者的無核化議題提問，並提到「如果我不願意這麼做，我現在就不會在這裡。」而這個答案也讓川普當場感到驚訝，直呼是「最棒的答案」。

綜合韓聯社、CNN報導，川普與金正恩結束大約30分鐘的談話後，現身酒店花園散步，接著與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲（Kim Yong-chol）步入室內，針對無核化、和平進程等議題展開雙邊擴大會談。

在川金2人今天上午剛見面的公開談話，金正恩承諾會盡最大努力，讓此次會談取得成功，「我有一種預感，（峰會）結果會很好。」

▲ 根據預定行程，川普與金正恩今下午將發表《河內宣言》。（圖／路透）

川普則透露，他們2人27日的談話當中，有許多「偉大想法」被提出來討論。但針對無核化進程議題，他提到，「速度對我來說沒那麼重要…我不著急」，並感謝北韓方面停止核試驗以及試射飛彈，強調他與金正恩的友好關係。韓聯社指出，川普似乎是有意降低外界對峰會結果的期望，暗示不會有重大突破。

不過，根據福斯新聞（Fox News）記者所取得的第一手消息，面對美國記者「你是否願意無核化」的問題，金正恩首度回答美國記者的提問，並說「如果我不願意這麼做，我現在就不會在這裡了。」川普聽到驚訝的說，「你有聽到嗎？這是至今聽過最棒的答案。」

根據預定行程，川普與金正恩將會在台灣時間下午3點5分共同發表《河內宣言》。但目前還不清楚是否包含平壤當局的無核化具體實施步驟等內容。至於是否宣布南北韓終戰，川普曾在27日指出，「我們拭目以待。」