軍援一億美元後　陸柬「金龍」聯合軍演確定再次登場

▲大陸國防部新聞發言人任國強。（圖／翻攝自中國國防部官網）

大陸中心／綜合報導

中國大陸國防部28日宣布，中、柬兩國軍隊將於3月10日至27日在柬埔寨舉行「金龍-2019」聯合訓練。聯訓包括專業訓練、戰術訓練、綜合演練等內容，旨在增進中柬兩軍傳統友誼，深化務實交流合作，提高反恐作戰能力。大陸長期軍援柬埔寨，去年才提供柬埔寨約一億美元的軍援，「金龍」是雙方軍事合作的重要項目。

大陸國防部發言人任國強在記者會上表示，根據中柬雙方達成的共識，兩國將於柬埔寨貢布省王家軍步兵第70旅綜合訓練場舉行「金龍-2019」聯合訓練，中方以南部戰區陸軍為主派出252人參訓。

任國強指出，柬埔寨是中國的親密鄰邦和鐵桿朋友，這兩天，柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令洪瑪奈中將在中國訪問，「中國軍隊願與柬埔寨軍隊共同努力，進一步深化兩軍合作，維護地區和平穩定，造福兩國和兩國人民。」

「金龍」系列聯合訓練是中柬兩軍務實合作的一個重要項目，今年已是第三次舉行。大陸是柬埔寨最大的援助國，柬埔寨國防部去年6月曾指出，中方承諾提供柬埔寨1億美元的軍事援助，兩國將再度舉行「金龍」聯合軍演，凸顯雙方的穩固關係。

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