金正恩麻吉「小蟲」羅德曼寫信賀川金會　大讚川普：和平獎領頭羊

▲羅德曼私下與金正恩超麻吉。（圖／翻攝自推特thehill）



國際中心／綜合報導

前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）與北韓領導人金正恩私底下有好交情，今年川金二會他雖未能親自到場，仍舊寫信給美國總統川普，預祝川金會一切順利。羅德曼表示，希望能在峰會過後與川普見面，討論該如何繼續與北韓合作，並大讚川普，「你無疑是諾貝爾和平獎的領頭羊了！」

pic.twitter.com/4bEhd02rRz — Dennis Rodman (@dennisrodman) 2019年2月28日

羅德曼28日在推特上公布一封寫給川普的信，他期待川普能夠和金正恩維持良好的友誼關係，「我和金主席的友情依舊堅定，我也希望你也能維持這段友誼，替美國取得更多利益。」羅德曼也稱讚川普的團隊能夠跳出框架思考，願意與北韓保持良好關係，「你正站在偉大交易的風口浪尖上，這無疑讓你成為諾貝爾和平獎的領頭羊！我永遠都會支持你！」

羅德曼曾經參加2次川普的真人秀節目「名人接班人」（Celebrity Apprentice）、5度訪問北韓、送川普的書給金正恩，甚至出席過金正恩的生日宴會。羅德曼也說，川普的秘書曾經打電話給他，「川普為你感到驕傲。他想對你說一聲，謝謝。」不過去年羅德曼也告訴CNN，他從北韓返國後曾收到死亡威脅，為此無法回家、必須在外面躲藏30天。