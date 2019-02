「金正恩還沒準備好」　川普開記者會：現在不是簽協定的時機

國際中心/綜合報導

川金二會28日來到重頭大戲,美國總統川普與北韓領導人金正恩上午展開會談,一切看似相當順利,不料原訂行程忽然取消,白宮表示雙方未達成協議。川普在記者會上表示,自己和國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)都認為現在不是簽訂任何協議的時機,不過這是個很有趣的兩天。蓬佩奧則說,「很不幸地,我們要求金正恩做更多,但他還沒準備好」,然而雙方已經更了解彼此,「我依然非常樂觀。」

▼ 川金二會沒有達成協議。(圖/達志影像/美聯社)



▼ 川普召開記者會。(圖/路透,下同。)



川普表示,「我今天完全可以簽合約,我們甚至連紙都準備好了,但大家就會說這個合約很爛」,現在簽協定並不適當,自己傾向做好,而不要貪快。川普再次強調,北韓潛力無窮,「我希望這個國家能夠成長。」

雙方原訂今日中午共進午餐、簽訂協議,但川普卻直接返回下榻的JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel),金正恩隨後也回到美利亞酒店(Melia Hotel)。白宮發言人桑德斯表示,川普原訂當地時間3點50分(台灣時間4點50分)舉行的記者會提前至2點(台灣時間3點)舉行,記者會結束後,總統會直接搭乘空軍一號離開。

▼ 川普與金正恩27日晚間和28日上午會談時,一切看似相當順利。(圖/路透,下同。)

Reuters: White House says no agreement was reached between Trump and Kim