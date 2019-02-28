「金正恩還沒準備好」　川普開記者會：現在不是簽協定的時機

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川金二會28日來到重頭大戲，美國總統川普與北韓領導人金正恩上午展開會談，一切看似相當順利，不料原訂行程忽然取消，白宮表示雙方未達成協議。川普在記者會上表示，自己和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都認為現在不是簽訂任何協議的時機，不過這是個很有趣的兩天。蓬佩奧則說，「很不幸地，我們要求金正恩做更多，但他還沒準備好」，然而雙方已經更了解彼此，「我依然非常樂觀。」

▼ 川金二會沒有達成協議。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 川普召開記者會。（圖／路透，下同。）



川普表示，「我今天完全可以簽合約，我們甚至連紙都準備好了，但大家就會說這個合約很爛」，現在簽協定並不適當，自己傾向做好，而不要貪快。川普再次強調，北韓潛力無窮，「我希望這個國家能夠成長。」

雙方原訂今日中午共進午餐、簽訂協議，但川普卻直接返回下榻的JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel），金正恩隨後也回到美利亞酒店（Melia Hotel）。白宮發言人桑德斯表示，川普原訂當地時間3點50分（台灣時間4點50分）舉行的記者會提前至2點（台灣時間3點）舉行，記者會結束後，總統會直接搭乘空軍一號離開。

▼ 川普與金正恩27日晚間和28日上午會談時，一切看似相當順利。（圖／路透，下同。）

Reuters: White House says no agreement was reached between Trump and Kim — James Pearson (@pearswick) 2019年2月28日

外界原本熱切關注兩人下午共同發表《河內宣言》、終結韓戰，但由於行程更動，此事也沒了下文。白宮發布聲明表示，「兩位領導人進行多方討論，促進無核化以及經濟方面議題，但現階段並未達成協議，雙方團隊期待未來繼續進行會談。」

此次會談意義重大，今日上午金正恩被記者問到無核化議題時，還直率地回應「若是沒有打算無核化，就不會到這裡來。」當時川普也笑著說，「這是個很好的回答！」然而，誰也沒有料到會有這樣的結果。