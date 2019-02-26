輔大畢業生控劈腿「你是我最痛苦回憶把我搞得不成人形」　副教授：將提告

▲該女貼出和副教授的對話截圖。（圖／翻攝Dcard）

生活中心／台北報導

「沈OO你是我最痛苦的回憶…」一名自稱輔仁大學哲學系畢業的女子指控，當系上一名副教授的地下情人，後來才發現對方有論及婚嫁的女友，「他把我搞得不成人形，或許就是我活該死好自做多情。」對此，輔大表示，已組成性評調查小組，該師課程由其他老師接手。遭指控副教授也發表聲明說靜待調查，也將對散播片面不實指控者採取法律追訴。

該女在「Dcard」社交平台指控說，在大四快畢業的那年上學期，修課因此認識副教授，有次被對方透過臉書主動約吃飯，她就以學生的身份赴約喝酒聊天，「當下他問我要不要去他家續攤後，彼此都聊得很愉悅。」

該女控訴，好幾次都約在副教授的住家，「我們就開始展開男女關係，畢業後我們還是繼續維持關係，簡單說就是地下情人。我開始漸漸發現他不只跟我有過性關係，在他家看見有其他女性用品，但他總是跟我否認有此事，我就還是選擇相信他不會騙我。」

▲▼該女貼出和副教授的對話截圖。（圖／翻攝Dcard）

「這樣的關係在我畢業後藕斷絲連了3年」，該女說，有次無意見看到一封信，是副教授一名論及婚嫁的女友，裡頭說著該女對他的想念跟為對方流產墮胎的事，「我整個大崩潰，原本就有憂鬱症的我，病情復發，還加上嚴重的焦慮和慢性疼痛症，目前正在服藥中，現在嚴重起來連下床都是問題。他把我搞得不成人形，或許就是我活該死好自做多情。」但該女事後刪文道歉。

對此，校方回應，在網友匿名發文後，哲學系已向性評會提出疑似性平事件處理，目前由性平會調查中；但基於教師權責，調查期間仍應依規定到校上課或請假，目前該師已請假，課程由其他老師協助。

▼該女貼出和副教授的對話截圖。（圖／翻攝Dcard）

該副教授也於日前發出聲明表示，由於此事已進入性平會審查程序，他身為當事人應當靜待調查，「因此恕我暫不回應任何衍生自匿名網路資訊的批評與質疑。我將在性平會中，針對所有的疑問提出相關說明。」

「我能理解許多與我並不認識或不熟識者對我的不諒解，乃基於真誠的正義感與道德感使然，也感謝朋友們的關心與批評指教」，副教授在聲明中說，針對過程中散播片面不實指控者，他將採取法律追訴，對此事造成困擾，僅向輔大、系方、師生致歉，並靜候調查。

▼副教授聲明稿。（圖／翻攝輔大哲學系網站）