中美第7輪貿易談判21日登場　牛彈琴點出「有三個不同尋常」

▲大陸國家主席習近平15日下午會見美國貿易代表萊特海澤（左二）、美國財政部長梅姆努欽（左一）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

應美方邀請，大陸國務院副總理劉鶴將於21至22日赴華盛頓，與美方舉行第7輪中美經貿高級別磋商。具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」今（19）日發文分析，這次的談判有3個不同尋常，分別是「劉鶴副總理的身份」、「特殊的時間」及「領導的變與不變」；而中方的態度很簡單，就是願意合作，達成雙方都能接受的協議。

▲大陸國務院副總理劉鶴將再赴華盛頓，與美方代表進行第7輪貿易談判。（圖／CFP）

由中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴領軍，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在北京舉行第6輪的中美經貿高級別經貿會談15日落幕，雙方敲定本周21至22日將在華盛頓繼續進行經貿談判。

具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」今（19）日發文表示，中美第7輪高級別磋商有3個不同尋常，首先是「劉鶴副總理的身份」，他這次將多一個身分，即習近平主席特使；上次劉鶴使用這個頭銜，是他去年5月中旬赴美磋商時。

▲中美貿易戰休兵大限將至，雙方代表14至15日在北京舉行新一輪經貿談判。（圖／路透社）

「牛彈琴」分析，特使肩負著特殊的使命，往往也有著特殊的受權，這個新的身份，從某種程度上說，中美經貿磋商也進入了最關鍵的階段。

文章中提到的第二個不同尋常為「特殊的時間」，上一輪中美高級別磋商，是在2月14日和15日，14日是西方的情人節，19日是中方的元宵節，連節日都要談判，也說明雙方談判的節奏，以及雙方團隊的辛苦。

至於第三個不同尋常，則是「領導的變與不變」。文章提到，中方這邊仍舊是劉鶴副總理掛帥；美方依然是貿易代表萊特海澤和財政部長梅努欽牽頭；從去年2月到今年2月，中方這邊，一直是劉鶴副總理領銜，算上這第7輪，已經4次赴美。

「牛彈琴」強調，「中方不變，美方三變。胸有成竹，才能以不變應萬變，這是謀略；情形不對，迅速變陣，也算是一種鬥智鬥勇吧。」文章最後強調，若中國真的不堪一擊，如果美國真的是勝券在握，那美國肯定更不會手軟，更要乘勝追擊，也就不會有現在緊鑼密鼓的談判；打打談談背後，雙方都認識到，貿易戰兩敗俱傷，談判才是最好的出路。

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