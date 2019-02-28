楊翠：促轉會將走出來　更主動與社會對話

▲促轉會代理主委楊翠28日在共生音樂節演講。（圖／促轉會提供）

記者楊亞璇／台北報導

促進轉型正義委員會代理主委楊翠28日出席第七屆「共生音樂節」，並受邀上台發表演說。楊翠表示，今年促轉會進入新的階段，將會走出來，到各縣市辦理講座，更主動與社會對話。

楊翠表示，促轉會的成立，代表終於能以國家的高度，進行轉型正義的工作；但是，全世界都一樣，轉型正義在提升到國家的高度之前，都是從民間長期推動開始的，因此她相當感謝從2013年開始到現在，持續推動七屆「共生音樂節」的所有青年朋友們，「這群年輕人，是台灣最美麗的風景。」

楊翠表示，共生音樂節是一個跨越歷史、現實、未來，跨越族群、省籍、性別和世代，甚至被害者和加害者，共同記憶過去、思考未來的能動性平台，更可貴的是，這是一個由青年朋友所創立的一個平台，這群青年很早就開始關懷台灣歷史的創痛記憶，希望透過理解、認同與關懷，撫平傷口，為台灣找到一個共同想像未來的可能路徑，這是共生音樂節舉辦七屆以來所累積的價值。

在促轉會的工作方面，楊翠表示，台灣島嶼是一個記憶歧異、意見分歧的國家，但是這個差異，既是我們的共同經驗，也是台灣動人的地方，「我們可以讓差異成為共同資產，以差異編織台灣多元文化的豐富樣貌。」

楊翠表示，促轉會成立至今，就是一直努力想要面對、揭露台灣分歧的歷史記憶，讓它成為我們共享的記憶與資產，即使是傷痛記憶，只要我們願意同理、同情、同感、同痛，也能成為凝聚這座島嶼的能動力。

楊翠特別提到，不同族群的歷史正義，同樣是促轉會關心的重點，過去8個多月以來，促轉會以原轉會歷史小組移交的「原住民族於威權時期受迫害案統整表格」51人清單為調查基礎，整理出49名具原住民族身分的二二八事件及白色恐怖政治案件當事人，截至目前為止，已完成38名原住民族政治案件當事人的判決撤銷公告作業。

楊翠表示，促轉會初期的工作主要在資料的收集與盤點，所以外界可能一時間不了解促轉會的工作，但是促轉會不能只做短暫單一的亮點，或是追求數字上的業績，促轉會的工作原則是以國家的高度來進行轉型正義工作，擘劃一個長期有願景的藍圖，今年促轉會進入新的階段，將會走出來，到各縣市辦理講座，更主動與社會對話。