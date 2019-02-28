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買炸蔥油餅！他大口咬下「牙齒超痛」有硬物　網一看笑噴：現金回饋啊

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友到夜市買蔥油餅。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台灣的夜市有許多特色美食，不管是在地人或觀光客都愛嘗鮮，老饕們更是常常光品嘗。一名男網友下班後，到士林夜市買炸蔥油餅，一咬下後，發現裡面竟然有「異物」，讓他氣得上網抱怨。沒想到網友得知「異物」的真面目後，紛紛留言「另類方式的折扣回饋」、「現金回饋的概念」、「你賺到了欸！」

一名男網友25日在臉書《爆怨公社》貼文，說他下班的時候，想說到士林夜市買個小吃，就買了某間知名的炸蔥油餅加蛋，大快朵頤時，吃到被包在餅裡的5塊錢，讓他氣得標註「#服務差就算了」、「#口氣也不好」、「#還有異物」、「#牙齒超痛」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲咦？怎麼有5塊錢？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，許多人反而直呼羨慕「他少算你5塊，不好太張揚」、「國內消費現金回饋」、「你賺到了欸，一百份都不一定有一份呢」、「跟老闆說下次包鈔票才不會傷牙齒」、「這是幸運蔥油餅，吃到錢明年才會有好運」、「你省了5塊」、「不錯，自己人才有打折」、「老闆變相回饋欸！」

還有網友笑說，這是老闆為自己態度不好，所以向原PO道歉的委婉作法「就是口氣不好才退你錢啊，怕你當面不好意思收才包在裡面的」、「服務不好，所以退5元服務費給你，哈哈」、「他為他的失禮退你5塊」、「老闆對於態度不佳心裡愧疚，偷偷補償」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲難道是老闆的現金回饋嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

也有其他「吃幣前輩」表示，「上次去夜市吃蒙古烤肉吃到快沒了才再盤底發現10塊，最後默默夾到衛生紙上把剩下的食物吃完」、「我吃過牛肉麵裡面有10元的」、「嗚嗚嗚，我是買飲料的時候，喝完發現底下有10元硬幣」、「50元就算了、10元也好，我吃便當吃到1元……」

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關鍵字：蔥油餅,硬幣,回饋,爆怨公社

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