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「以後不娶老婆」大班弟突感慨...皺眉嘆：小孩更煩　超老成言論惹笑媽

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弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名母親今天去接大班兒子下課，結果弟弟突然冒出一句「媽，我以後不娶老婆」，接著說明內心想法，同時嫌小孩更讓人煩躁，她聽完哭笑不得，忍不住笑虧「所以你也覺得你很煩囉！」而超早熟的言論戳中網友們笑點，直呼「應該是學了爸爸的台詞。」

「現在幼稚園大班的小孩（6歲）都在想什麼？」母親笑嘆，今天寶貝兒子突然沒來由的感嘆，直說「媽，我以後不娶老婆。娶老婆有什麼用，就只有煩躁，還叫我給她錢花......。

請繼續往下閱讀...

一席話讓她瞬間詞窮，思考了一會兒才接著說，「娶老婆可以幫你啊，能陪你玩，能幫你工作；不過...娶老婆本來就要照顧她啊，給她錢花。」沒想到，兒子又語出驚人，回道「蔡英文又沒有規定要結婚，只規定要當兵。」

▲結婚,夫妻,愛情,甜蜜,幸福,感情,男女（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒多久母親靈機一動，笑說「娶老婆可以幫你生小孩啊！」結果兒子竟搖頭嘆，「小孩更煩躁，還要叫爸爸買玩具。」而她這次終於找到反擊的點，秒回「所以你也覺得你很煩囉XDDD！」

最後，兒子發現掉入陷阱，才迅速轉換對話模式，向她撒嬌。而母親也寵溺地說，「他是個水瓶座的小孩，所以常常會有一些新奇的想法和做法，我是不是應該問，你是喜歡男生嗎？」

網友們看完也被逗樂了，紛紛笑回「他在鋪路了」、「我女兒水瓶，也說不要結婚」、「媽媽很開明耶」、「水瓶正常能量發揮，沒事」、「他已厭世」。

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關鍵字：大班弟,娶妻,娶老婆,小孩,老媽,爆怨公社,幼兒園,生小孩,厭世

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