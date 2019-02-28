影／司機、列車長大吵！埃及「失速火車頭」衝月台引爆炸　25人成焦屍

國際中心／綜合外電報導

埃及開羅27日一列火車因無人操控，失控出軌直接衝進拉美西斯火車站的月台，由於車上載有大量燃料，馬上引發爆炸，造成至少25人死亡、47人受傷，月台與鐵軌上皆可看到焦屍四散。埃及當局表示，出軌原因是位於火車頭的駕駛與其他車廂列車長發生爭執，因此在沒有拉起煞車的狀態下就離開火車頭，導致火車頭失去控制，脫離後方車廂，在「無人駕駛」的狀態撞上月台。

▲肇事的火車頭已被燒成焦黑，消防人員忙著降溫。（圖／路透）



根據《洛杉磯時報》報導，肇事的列車當時正準備出發，沒想到位於火車頭的駕駛與其他車廂的列車長發生激烈爭執，火車駕駛氣得離開火車頭去找該名列車長，沒想到卻沒有拉起煞車，導致火車頭在無人駕駛的狀態下，持續加速向前行，最終火車頭脫離後方列車往前衝，一路撞進第六月台的終點水泥障礙牆，當場引發爆炸。

據了解，火車頭並未載有乘客與工作人員，罹難者幾乎是在月台上候車的乘客，然而由於爆炸威力強大，大部分屍體都已經燒得焦黑，幾乎無法辨識身分。當局表示，接下來必須透過DNA檢定才能夠確認死者身分。事發後，當地消防局立刻出動數十輛消防車、救護車到場救援，開羅鐵路醫院院長表示，死傷人數恐將繼續增加。火勢撲滅後則可以看見，鐵軌上滿是救火時留下的積水，現場火車頭已經燒到焦黑，部分月台與車廂更是燒得剩骨架。

事發後，該駕駛也當場「棄職逃亡」，逃亡到鄉下老家，但已經在27日遭警方逮捕，接受訊問。為此，埃及交通部長隨即請辭負責，當場獲准。