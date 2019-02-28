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北部今變天轉雨！一張圖看懂連假天氣　收假日鋒面+準冷氣團報到探14度

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天氣圖。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▲天氣風險公司製作一張圖表，讓民眾了解連假期間天氣。（圖／點圖可放大／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今天（28日）是228連假第一天，中央氣象局預報，今東北季風增強，大台北及宜蘭有局部短暫小雨的機會；周日（3日）鋒面通過及東北季風再增強，北台灣天氣再轉濕涼；下周一（4日）、下周二（5日），有「準冷氣團」的冷空氣報到，北部低溫約14、15度。天氣風險公司也製作一張圖表，讓民眾了解連假期間天氣。

氣象局說，今北部及宜花氣溫稍轉涼，北部高溫約20至22度，宜花24、25度，中南部及台東仍有27至30度，感受較溫暖；清晨各地低溫約17至20度，中南部日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

氣象局指出，降雨方面，迎風面的大台北及宜蘭有局部短暫小雨的機會，花東則有局部陣雨，中南部仍為多雲到晴的天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今北部和東半部有雨。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，輕度颱風蝴蝶今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1890公里海面上，向西北西方向緩慢移動，強度逐漸減弱，對台灣的天氣沒有直接影響；不過，東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島會有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。

氣象局表示，周五（3月1日）東北季風持續影響，北部及東北部整天較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區仍為多雲到晴的天氣，日夜溫差較大；周六（3月2日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周日鋒面通過及東北季風再增強，北台灣天氣再轉濕涼，但中南部降溫幅度不大；鋒面通過期間水氣多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

▼下周一準冷氣團報到，北部低溫14度。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，下周一、下周二清晨東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣一整天涼冷，低溫約14、15度，其他地區低溫約17至19度，中南部日夜溫差較大；北部及東半部仍有局部短暫雨，中部地區及南部山區逐漸轉為雨後多雲的天氣。

氣象局說，下周二白天起至下周三（6日），東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四（7日）至下周六（9日）東北季風再增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後山區亦有零星短暫陣雨。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲

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