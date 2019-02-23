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驚！馬虎漏說2年前吃過抗血壓藥　竟遭壽險解約還拒賠醫療金

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▲▼ 高血壓,心臟病,血壓器,量血壓 。（圖／免費圖庫pixabay）

▲血壓器 。（圖／免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

保戶向壽險公司申請住院醫療金卻因為有服用抗血壓藥物，而直接遭解除契約及拒絕理賠，原因為在投保填寫要保書時沒有誠實詳細告知過去5年內曾因高血壓用藥。

這名保戶向壽險公司投保手術醫療保險並附加住院醫療保險附約，3個月後因「充血性心衰竭」急診住院5日接受治療，並於出院後向保險公司申請理賠。

未料保險公司調閱病歷發現，保戶投保前2年曾在診所診斷有「血壓偏高」情形，卻未於投保時據實告知，因此以違反據實告知義務為由，依法解除保險契約並拒絕理賠。

但保戶認為自己在投保前從未因血壓過高而就醫，而且是因為感冒才到診所就醫，經測量後得知血壓偏高，並不是因為血壓過高而就醫，更不是故意隱匿有高血壓病史。此次則是因為病毒感染導致充血性心衰竭才住院，也不是因為高血壓引起的，壽險公司卻因此片面解約實在不合理，應恢復保險契約效力並給付住院醫療保險金。

壽險公司對此回覆說，保戶既然在投保前曾在診所診斷有「血壓偏高」之情形，並服用抗血壓藥物；但投保時針對要保書中詢問到「高血壓」相關事項並未據實告知，已影響保險公司對於所承擔危險之估計，因此依保險法規定解除本件保險契約，無法同意恢復保單效力及理賠住院保險金。

要保書告知事項摘錄

其中的第3點，過去2年內是否曾接受健康檢查有異常情形？

第5點，過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師診療或用藥？（1）高血壓

《保險法》第64條

訂立契約時，要保人對於保險人之書面詢問，應據實說明。

要保人有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實之說明，足以變更或減少保險人對於危險之估計者，保險人得解除契約；其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時，不在此限。

前項解除契約權，自保險人知有解除之原因後，經過1個月不行使而消滅；或契約訂立後經過2年，即有可以解除之原因，亦不得解除契約。

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