228連假「北部3天濕涼」　收假日鋒面+準冷氣團報到探14度

▲氣象局說，蝴蝶中颱向西北西方向緩慢移動，對台灣的天氣沒有直接影響。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，228連假第一天周四（28日）、第二天周五（3月1日），東北季風影響，北部及東北部整天濕涼並有短暫雨；下周一（3月4日）、下周二（3月5日）東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣天氣再轉濕涼，屆時低溫下探14度。

氣象局說，今天（27日）東北季風持續減弱，氣溫明顯回升，北台灣及宜花高溫25至28度，中南部及台東高溫約26至30度，各地早晚仍涼，清晨夜裡中部以北低溫15、16度，其他地方約17至20度；各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

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氣象局指出，今年編號第2號颱風蝴蝶已於今晨2時減弱為中度颱風，位於鵝鑾鼻東南東方2150公里海面上，向西北西方向緩慢移動，對台灣的天氣沒有直接影響；不過，東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島會有長浪發生的機率，海邊活動及海上作業請注意安全。

▼近期有兩周冷空氣報到，北部「V字降溫」。

氣象局表示，周四、周五第一波東北季風影響，北部及東北部整天濕涼並有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地仍為多雲到晴的天氣；周六（3月2日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周日鋒面通過及第二波東北季風再增強，下周一、下周二東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣天氣再轉濕涼，但中南部降溫幅度不大，白天仍維持溫暖的天氣；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區降雨機率提高、有局部短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象說，下周三（6日）至下周五（8日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後山區亦有零星短暫陣雨。