把握今天好天氣！　228連假冷氣團擾北台「周四降8℃」

▲趕緊把握今天的穩定天氣，到戶外去走走或洗曬衣物。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

東北季風持續減弱，今（27）日氣溫明顯上升，各地高溫都有28度以上，不過西半部日夜溫差大，早出晚歸記得帶件外套。至於緊接著到來的228連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，28日白天高溫相較今天降8度，北台灣天氣變化快速，乍暖還寒，容易感冒，要注意衣著調適。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，今天凌晨西半部晴朗，大氣雖略回暖，但最低溫仍降至15度左右偏涼，據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，各地晴時多雲，白天溫暖微熱、夜晚涼，北部高溫約在28度、中部可升至29度左右，南部更可達32度、東部亦可升至29度左右。

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▲228連假天氣概況。（圖／中央氣象局）

明天開始就是228四天連假，到底天氣如何？吳德榮表示，28日東北季風逐漸增強，北台灣轉陰有局部雨，與今日比較，白天高溫降幅達8度之多，轉濕涼微冷，花東亦有局部短暫雨，中南部所受影響不大。

吳德榮指出，1日季風漸減弱，天氣稍好轉，北台灣較陰涼，中南部仍為晴時多雲、日夜溫差大的天氣，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨；2日回暖，各地晴時多雲、皆為白天微熱早晚涼的天氣；3日下半天起另一波東北季風南下，北台灣再轉陰有局部雨，氣溫降、轉濕冷，228連假北台灣天氣變化快速，「乍暖還寒」、容易感冒，要注意衣著調適。

228連假頭尾受冷氣團影響大。據新模式模擬顯示，吳德榮分析，要等到下週一（4日）東北季風稍減弱，天氣漸好轉，北海岸、北部山區及東半部仍有局部零星降雨，北台灣較陰涼，中南部為晴時多雲；5日持續回暖、水氣增多，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後有零星降雨的機率。