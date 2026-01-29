彰化市發1.9億敬老金！200人化身「人肉點鈔機」　數到手軟

記者唐詠絮／彰化報導

春節腳步近，全台敬老紅包大比拚！今年冠軍再度由彰化市奪下，豪氣發給每位符合資格長者6,000元，金額全國最高。為了將總額近1.9億元的祝福準時送達，市公所今（29）日動員200人力化身「人肉點鈔機」，在千元大鈔海中忙著裝紅包，數錢現場壯觀又喜氣。

▲彰化市公所發放1.9億元敬老禮金，出動200人次點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

這項邁入第29年的傳統，今年共有3萬1,911位70歲以上長輩受惠，總發放金額高達1億9,146萬6,000元。其中約4,330萬元需以現金發放。上午，介壽生活藝文館聚集了200名里幹事、志工與員工，桌上堆滿成疊鈔票，眾人快手將6張千元鈔裝入一個紅包袋，有人直呼「數錢數到手軟」，也有人笑說「數得很過癮」。市長林世賢到場同樂，並開心表示：「彰化市的老人好幸福！」

由於有大量現金「滿街跑」，彰化警分局不敢大意，出動150人次警力全程戒護，確保紅包平安送抵各里發放點。

市長林世賢表示，這筆敬老金全數來自市公所自籌預算，並非廟宇香油錢，因此資格審核嚴格。長輩必須設籍彰化市滿6年以上且年滿70歲才能領取，若中途遷出再遷入，需重新計算年限。他強調，市庫雖不寬裕，但寧可節省其他開支也要堅守這項近30年的福利承諾，讓長輩感受到專屬的溫暖與尊重。

林世賢進一步說明，在拼建設的同時，市公所也運用財政餘裕強化社會福利，這份用心不僅照顧長者，彰化市的幼兒托育與生育獎勵同樣是縣內標竿，實踐全齡照顧的施政理念。

順應數位化潮流，彰化市自2021年起提供「轉帳」與「現金」雙軌領取。今年選擇直接入帳的長輩多達24,694人，占比77.38%，成為主流；僅22.62%（7,217人）選擇領取現金紅包。符合資格的長輩，即日起可至各里辦公處或指定地點領取6,000元禮金及一份象徵長壽的麵線。

此外，彰化縣其他單位也加碼送暖：鹿港鎮公所將於2月初發放500元敬老禮金；縣府則針對低收入戶，每戶發放1,000元春節慰問金，讓溫暖擴及更多需要的家庭。