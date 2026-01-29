　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化市發1.9億敬老金！200人化身「人肉點鈔機」　數到手軟

記者唐詠絮／彰化報導

春節腳步近，全台敬老紅包大比拚！今年冠軍再度由彰化市奪下，豪氣發給每位符合資格長者6,000元，金額全國最高。為了將總額近1.9億元的祝福準時送達，市公所今（29）日動員200人力化身「人肉點鈔機」，在千元大鈔海中忙著裝紅包，數錢現場壯觀又喜氣。

▲彰化市公所發放1.9億元敬老禮金，出動200人次點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市公所發放1.9億元敬老禮金，出動200人次點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化市公所發放1.9億元敬老禮金，出動200人次點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這項邁入第29年的傳統，今年共有3萬1,911位70歲以上長輩受惠，總發放金額高達1億9,146萬6,000元。其中約4,330萬元需以現金發放。上午，介壽生活藝文館聚集了200名里幹事、志工與員工，桌上堆滿成疊鈔票，眾人快手將6張千元鈔裝入一個紅包袋，有人直呼「數錢數到手軟」，也有人笑說「數得很過癮」。市長林世賢到場同樂，並開心表示：「彰化市的老人好幸福！」

由於有大量現金「滿街跑」，彰化警分局不敢大意，出動150人次警力全程戒護，確保紅包平安送抵各里發放點。

▲彰化市公所發放1.9億元敬老禮金，出動200人次點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

市長林世賢表示，這筆敬老金全數來自市公所自籌預算，並非廟宇香油錢，因此資格審核嚴格。長輩必須設籍彰化市滿6年以上且年滿70歲才能領取，若中途遷出再遷入，需重新計算年限。他強調，市庫雖不寬裕，但寧可節省其他開支也要堅守這項近30年的福利承諾，讓長輩感受到專屬的溫暖與尊重。

林世賢進一步說明，在拼建設的同時，市公所也運用財政餘裕強化社會福利，這份用心不僅照顧長者，彰化市的幼兒托育與生育獎勵同樣是縣內標竿，實踐全齡照顧的施政理念。

▲彰化市公所發放1.9億元敬老禮金，出動200人次點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

順應數位化潮流，彰化市自2021年起提供「轉帳」與「現金」雙軌領取。今年選擇直接入帳的長輩多達24,694人，占比77.38%，成為主流；僅22.62%（7,217人）選擇領取現金紅包。符合資格的長輩，即日起可至各里辦公處或指定地點領取6,000元禮金及一份象徵長壽的麵線。

此外，彰化縣其他單位也加碼送暖：鹿港鎮公所將於2月初發放500元敬老禮金；縣府則針對低收入戶，每戶發放1,000元春節慰問金，讓溫暖擴及更多需要的家庭。

▲彰化市公所發放1.9億元敬老禮金，出動200人次點鈔。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「紅茶牛奶」年終最高141萬！　一票羨：比科技業好
快訊／持刀砍殺土風舞女師　兇嫌衝國道遭撞
荒唐！錢帥君男友開庭爽看A片　律師幫拿手機
快訊／活潑土風舞女師遭狂砍8刀！　恐怖砍人畫面曝
直擊／電玩展人潮爆！　粉絲「搶色氣周邊」狂衝
快訊／靈修虐死人！艾菲坦導師和網紅牙醫4人遭起訴
「立百病毒」致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國一五楊高架小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生...警消緊急灌救

外國人醉鬧六合夜市！「坐壞椅子砸攤」還嗆聲　遭警帶回管束

詐團用AI行騙！ChatGPT生腳本Deepfake冒充日本警察　中檢起訴4人

快訊／持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞雙腿骨折！

外送員半路吞光3個潛艇堡　棄單裝沒事判刑3月得易科罰金9萬

快訊／國1北上大雅段1男不明原因倒臥！車流嚴重回堵　

詭異！國道彰化交流道Jaguar冒白煙　消防趕到駕駛竟開溜

擁名模女友…洗錢大亨郭哲敏二審開庭爽看A片！律師小弟幫拿手機

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

恐怖男翻舊帳！揮鋸子+榔頭追殺妻女…3人血噴滿地送醫搶救

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

國一五楊高架小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生...警消緊急灌救

外國人醉鬧六合夜市！「坐壞椅子砸攤」還嗆聲　遭警帶回管束

詐團用AI行騙！ChatGPT生腳本Deepfake冒充日本警察　中檢起訴4人

快訊／持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞雙腿骨折！

外送員半路吞光3個潛艇堡　棄單裝沒事判刑3月得易科罰金9萬

快訊／國1北上大雅段1男不明原因倒臥！車流嚴重回堵　

詭異！國道彰化交流道Jaguar冒白煙　消防趕到駕駛竟開溜

擁名模女友…洗錢大亨郭哲敏二審開庭爽看A片！律師小弟幫拿手機

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

恐怖男翻舊帳！揮鋸子+榔頭追殺妻女…3人血噴滿地送醫搶救

柯黃兩太陽可合作　柯文哲：立法院給黃國昌、我到南部辦訓練班

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

國一五楊高架小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生...警消緊急灌救

曝柯建銘為保總召有「扁柯蔡3大招」　邱毅：對賴清德招招致命　

立委質疑「國旅2.2億旅次」灌水　來立院開會、吃便當也納入

10年首見！英國KPMG合夥人2025年平均賺3805萬　超車EY、PwC

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

外國人醉鬧六合夜市！「坐壞椅子砸攤」還嗆聲　遭警帶回管束

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷　4萬人排隊領現...金額破百億元

外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」要求醫療證明...網氣炸

【祝大家當立法委員】抓週切蛋糕不唱生日快樂歌　改唸台語祝詞超在地

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

司機疑怕「吐在車上」丟包學霸男　Cheap轟冷血

奧客換貨失敗店內大鬧！佳德小編PO文爆紅

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／高雄騎士疑超車不慎擦撞倒地　慘遭聯結車輾斃

台北男滴「神奇藥水」失明詐保破局後悔了

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

曾因跳廣場舞與人起爭執…台中女遭砍8刀「割頸10cm」搶救中

更多熱門

相關新聞

南投衛生局籲打疫苗健康出國過好年

南投衛生局籲打疫苗健康出國過好年

寒假和農曆馬年春節將陸續到來，期間頻繁的人際互動與走春活動將大幅拉高疾病感染風險；南投縣衛生局呼籲符合接種公費流感及新冠疫苗資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象，在返鄉團圓前應儘速接種，2週後才能獲得足夠保護力，共同構築春節防疫安全網。

春節9天連假矯正署不打烊　署長視察基層守護安全

春節9天連假矯正署不打烊　署長視察基層守護安全

台東武陵外役監迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

台東武陵外役監迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

嘉義年菜送暖14年　翁章梁帶隊送1500份年菜紅包

嘉義年菜送暖14年　翁章梁帶隊送1500份年菜紅包

台中百貨業者啟動新春檔期　搶攻年節買氣

台中百貨業者啟動新春檔期　搶攻年節買氣

關鍵字：

彰化市公所敬老禮金春節林世賢人肉點鈔機

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

陳漢典收到紅包了！

「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　不到1年就走了

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面