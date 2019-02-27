捌圓集團負責人疑吸金羈押期滿釋放　被害股東：怕他們坐桶子跑



▲捌圓集團旗下的餐飲店常常爆滿，卻傳出吸金、欠薪的事件。（圖／黃姓股東提供）

突發中心／台北報導

在2018年底傳吸金、欠薪的「捌圓餐飲集團」，黃姓負責人在1月底時羈押期滿釋放，原本傳出在過年後檢方就會起訴，不過春節已經過了好幾週都沒傳出消息，讓受害的股東擔心負責人夫婦會坐桶子偷渡離境，之後就求償無門。

知名的「捌圓餐飲集團」旗下有「捌圓堂-和牛龍蝦帝王蟹鍋物專賣店」、「方圓涮涮屋」、「MIRUKU十勝牛奶鍋」，在2018年又推出壽喜燒「肉肉山」，看似事業做得很大，不過在2018年先後傳出吸金、欠薪的事件，黃姓負責人在9月底就被檢調逮補並遭法院羈押，一直到2019年1月底羈押期滿就被釋放。

▼黃姓股東控訴，匯款給黃姓負責人的老婆蕭女後，錢就拿不回來了。（圖／黃姓股東提供）



1名與友人投資3300萬的黃姓股東指控，在2018年4月時，與朋友到捌圓集團旗下的火鍋店用餐，吃完後覺得餐點不錯，就找到黃姓負責人商談加盟，當時就先投入了300萬入股。

雙方後來討論再推出另個品牌，黃姓股東又與友人投入3000萬，不過事後才從公司員工口中得知，該集團當初的資本額就有問題，且調查局一直都有在追蹤，不過當時沒有被害人報案、沒有辦法實際行動，直到有人報案後9月底才收網抓人。

檢察官檢視帳目資料後，發現公司許多收支表、資本額等都相當漂亮，但是與實際的收支不符，甚至可能有吸金的嫌疑，向法院聲請羈押獲准，從9月底一直押到1月底釋放。

黃姓股東表示，目前統計約有20多名被害股東遭騙走將近1億，所以一直都有在關心該案件，原本傳出春節後就會起訴，但是過年都已經好幾週的一直沒有消息，同時有員工透露負責人可能會「坐桶子走」，擔心之後會像貴婦奈奈案件一樣求償無門。

▼被指控吸金的黃姓負責人，在1月底羈押期滿被釋放，雖然還在限制出境，不過被害人擔心他坐桶子出境，希望能盡快起訴。（圖／黃姓股東提供）

