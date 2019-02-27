小五生打棒球漏接　竟遭老師罵「垃圾」同學也跟進

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一所國小張姓學生去年在學校打棒球時，因沒有接到傳球，被在旁的黃姓導師指責「垃圾」，未料成為夢魘開始，此後，同學與黃姓導師常以「垃圾」戲稱，張生因而身心受創，家長獲悉憤而提告；桃園地檢署27日依公然侮辱罪嫌將黃師申請簡易判決，另外，學校教師成績考核委員會以二次申誡處分黃師。

地檢署調查，現年50歲的黃姓導師去年擔任五年級導師，去年5月至6月間多次在教室、操場等公開場合以「垃圾」辱罵張生，只因為張生一次打棒球沒接到同學傳來的球就被貼上「垃圾」標籤，其他同學也群起效尤，都戲稱張生是「垃圾」，張生身心備感壓力，回家告知父親，張父向學校查證後憤而提告。

地檢署查出，張生父親曾帶著錄音筆去找黃師對質，質疑黃師承認確實有叫學生「垃圾」，為人師表怎可如此霸凌學生?黃師則辯稱，「只是開玩笑，絕對沒霸凌！」案經家長將整個過程貼上臉書「爆料公社」，控訴黃師離譜行徑。

市府教育局指出，經校方調查，張生在體育課時打棒球時，因未接到同學傳球，張生詢問其他學生：「我看起來像垃圾嗎？」，黃姓導師隨著說：「既然你都這麼說了，我們也只能說是。」此後班上同學都笑稱張生「垃圾」。校方教師成績考核委員會則以黃師言行欠妥為由，予以記二次申誡處分。