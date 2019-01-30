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張國煒空姐前妻首曝光！成全前夫棄億元「財產分配權」：自信心跌落谷底

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▲蔡菁珊美貌依舊，手拿名牌包貴氣逼人，但仍要求前夫張國煒支付上千萬元離婚違約金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

長榮航空前董事長張國煒自創星宇航空，豪砸1,800億元買進17架A350新世代寬體客機，預計2020年開航。就在他正為新事業大展拳腳之際，卻仍得為家務事煩心。高等法院1月23日開庭，針對張國煒及其空姐前妻蔡菁珊釐清雙方離婚協議糾紛的官司，雙方纏訟多年，首度談和解，本刊也直擊蔡菁珊已重回航空業工作，也有了幸福的家庭。

張國煒遭已離婚14年的前妻蔡菁珊指出，當年她依離婚合約接受被長榮航空資遣，但張國煒未依協議，替她找到7萬元以上月薪的工作，蔡菁珊遭資遣之初，工作並不順利，諸多努力後，她去年底已回任航空業，仍持續向張國煒追討千萬元違約金，歷審都判張國煒要賠償，金額從175萬到812萬不等，二審更曾判張國煒要替前妻找到雙方都同意的工作，否則就要無限期月付7萬元。

  1. 12月14日7：20　14日早上，張國煒前妻蔡菁珊駕著賓士轎車出門。
  2. 7：30　張國煒前妻蔡菁珊與兒子下車到便利商店買早餐。
  3. 8：01　本刊直擊蔡菁珊開車（箭頭處）進入桃園機場航空公司的修護園區。知情人士透露，十二月起，蔡菁珊又回到機場上班。

1月23日，高等法院民事第二法庭內，出現了一位外型亮麗的女子，淚訴自己離婚後再站起來的過程，她就是星宇航空董事長張國煒的前妻蔡菁珊，她說，自己14年前簽下離婚協議，放棄上億元的「夫妻財產分配權」及月薪近8萬元的副座艙長工作，成全了張國煒與現任妻子的婚姻，自信心卻被打落谷底。

本刊調查，蔡菁珊目前有了幸福的家庭，並拿到碩士學位，也重回她最愛的航空業，蔡菁珊向法官說，打這官司，爭的是一個公道，如果她是貪錢，當年就不會放棄財產請求權。

  1. 本刊直擊張國煒的前妻蔡菁珊逛大賣場，貼心先讓家人上車，再自己搬貨上車。
  2. 本刊直擊張國煒的前妻蔡菁珊已有了幸福家庭，與丈夫及一對子女逛大賣場。

蔡菁珊透露，自己曾為了回到航空業上班，到長榮航空公司門口站，看能不能遇到前夫，後來工作不順，為了保有勞保年資，回到南部老家從事房仲業，也曾在昔日組員同事協助下，到電信公司當客服。


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