與社區居民作伙養護林木　讓林木更健康人員更安全

▲▼宜蘭頭城鎮竹安里鎮安宮南側路徑之海岸防風林，因枝條徒長，影響人車視線安全，羅東林管處派員勘查評估後，由所屬礁溪工作站員工自行組隊，並聯合竹安里在地居民一起為林木修剪，藉以增加雙方交流互動及宣導保安林經營施業理念。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東林管處日前接獲宜蘭縣頭城鎮竹安里辦公室反映，位竹安里鎮安宮南側路徑之海岸防風林，因枝條徒長，影響人車視線安全。經該處派員勘查評估後，由所屬礁溪工作站員工自行組隊，並聯合竹安里在地居民一起為林木修剪，藉以增加雙方交流互動及宣導保安林經營施業理念。

羅東林管處表示，竹安里鎮安宮南側路徑之海岸防風林修剪區域，為編號第2703號飛砂防止保安林，歷史緣由可追溯至日治時期大正3年（公元1914年），台灣總督府為防止飛砂、塵埃、風害並保護內陸農耕地及居家安全而劃編，距今已逾百年。

且宜蘭縣地理區位台灣本島東北角，受冬季東北季風吹拂及夏秋季颱風侵襲，更顯海岸保安林防風定砂之公益功能重要性。里民反應林木過於茂盛，枝條徒長，恐成交通安全疑慮，經雙方協調評估，不影響保安林公益功能前提下作適當修剪，可讓留存之林木生長更健康，也減少危險側枝對於居民交通安全風險。