316「國土綠網行動日」　大家一起無尾港出任務

▲羅東林管處將於3月16日（星期六）與岳明國小及無尾港文教促進會合作，舉辦「國土綠網行動日」活動，歡迎民眾一同來參與。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

為了讓民眾了解林務局推動的「國土生態綠網計畫」政策理念，羅東林管處將於3月16日（星期六）與岳明國小及無尾港文教促進會合作，舉辦「國土綠網行動日」活動，預計邀請100位民眾透過淨灘解說活動認識保安林、保護區如何透過緩衝區結合食農棲地，體會在「森（保安林）—川（新城溪）—里（社區、學校）—海」的國土綠網串聯下，人與自然如何和諧共存，歡迎民眾一同來參與。

羅東林管處表示，林務局2018年啟動「國土生態保育綠色網路建置計畫」（簡稱「國土綠網」），希望串連中央山脈森林與周遭的淺山、海岸林、濕地等等，以推動生態造林、里山倡議等方式，結合現有的自然保護區域，由點到線、面，串成一條又一條的生態廊道，不但提供野生動植物種生存環境，也將成為周邊居民發展友善環境耕作農業的後盾。

宜蘭蘇澳鎮無尾港地區，因毗鄰海岸保安林、無尾港野生動物保護區，而當地的無尾港文教促進會、岳明國小師生又深具生態保育意識，是林務局推動國土生態綠網計畫中重要的夥伴。因此，羅東林管處國土綠網計畫以「國土綠網行動日」為主題，將在無尾港地區舉辦一日保育行動日！

活動結合岳明國小、無尾港文教促進會、港邊社區發展協會等單位共同辦理，帶領民眾透過植樹造林、環保淨灘、插秧食農教育、濕地賞鳥、海洋劇場等學習任務將保育觀念落實在生活中。並邀請通過綠色保育標章驗證的農友們一同參與「綠保市集」，一同推廣生產與保育間互依互存的重要性，繼而產生認同支持農產品，形成良善的循環，創造在地消費，傳遞永續生活概念。

活動即日起開始報名一日國土護衛隊志工，預計召募100名，羅東林管處邀請大家於3月16日一起來參加，當天除了有任務闖關集章換贈品，還有贈樹苗的活動，並由無尾港文教促進會志工帶領解說保安林、保護區棲地營造，認識水鳥生態，還可親自動手淨灘，十分有意義。線上報名網址：https://www.accupass.com/event/1902250340441272886007

詳細訊息請參考報名資訊，或羅東林區管理處網站（http://luodong.forest.gov.tw）。如欲深入了解，歡迎來電(02)7719-2111#231涂小姐。