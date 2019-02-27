影／口罩男開門硬上！台南女駕駛跳車喊救命　愛車在高雄撞爛

記者林悅／台南報導

台南市仁德區二空郵局前發生歹強搶徒賓士車案，歹徒駕駛贓車在高雄鳳山區，連撞2部賓士車及3部機車後棄車逃逸，台南市歸仁分局據報派員查處，目前已掌握特定對象，全力查緝到案說明中。

▲台南市仁德區二空郵局前發生歹強搶徒賓士車案，歹徒並駕駛贓車在高雄鳳山區，連撞2部賓士車及3部機車後棄車逃逸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，余姓被害女子於2月26日下午5時左右，駕車前往台南市仁德區二空郵局對面停車後，下車前往郵局外的提款機提款，當時發現旁邊花圃有一戴鴨舌帽的可疑男子，被害人因正在操作提款機的婦人動作太慢，她因與人有約，只好放棄提款欲駕車離去。

被害人打開車門上駕駛座，此時該名戴鴨舌帽的的歹徒，自行打開車門侵入右後座後，意圖壓制被害人，被害人受到驚嚇，跳車大喊救命，民眾趨前圍觀，歹徒即從右後座爬到駕駛座，發動搶走賓士車竄逃。被害人案發後即前往歸仁分局文賢派出所報案，警方也規定通報全國警察機關查緝該被搶贓車。

▲涉嫌搶走賓士車的涉案歹徒。

未料，歹徒搶走賓士車後，26日晚上7時許在高市鳳山區發生車禍，連撞2部賓士車及3部機車後棄車逃逸。高市文山派出所據報前往查處，發現肇事車輛是台南市警方通報的遭搶贓車，馬上通報台南市歸仁分局警方查處，當時余姓被害人還在文賢派出所做筆錄。

歸仁分局警方據報派員前往查處，並勘查蒐證。警方表示，警方在被搶贓車上採得指紋，目前已掌握特定對象，正全力追緝到案釐清案情中。