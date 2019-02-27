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力勸郭國文當勞動部次長卻變選舉負擔　陳菊坦言：很抱歉

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▲▼民進黨行動中常會移師台南，替立委候選人郭國文拉抬聲勢。（圖／郭國文臉書）

▲民進黨行動中常會移師台南，替立委候選人郭國文拉抬聲勢。（圖／郭國文臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨中常會27日移師台南麻豆代天府召開，替參與立委補選的郭國文拉抬聲勢。他坦言，自己因為擔任過勞動部次長，但被怪罪是「一例一休」爭議的主導者，成為選情的變數。對此，總統府秘書長陳菊表示，當初是她力勸，郭國文才同意擔任次長，但成為這次選舉的負擔，她也感到很抱歉。

台南第二選區立委補選，被外界認為是「綠到出汁」，但面對國民黨立委候選人謝龍介、脫黨參選的無黨籍候選人陳筱諭，一位挾高優勢的空軍知名度，一位擁有厚實的地方基礎，讓郭國文陷入苦戰，即便民進黨對外稱戰況五五波，但地方人士坦言，其實陷入危機。

地方人士表示，謝龍介擁有相當高的知名度，已經是強勁的對手，陳筱諭在地方上因為家族的淵源，擁有厚實的支持度，加上她打出「特赦陳水扁」，強拉深綠選票，反而成為民進黨在這一選區的絆腳石；因此，郭國文在近期的選戰，強打「民進黨唯一支持」，希望在投票率一向低落的補選，能鞏固深綠基本盤。

▼民進黨行動中常會到台南，替立委候選人郭國文站台。（圖／記者陶本和攝）

▲▼民進黨行動中常會到台南，替立委候選人郭國文站台。（圖／記者陶本和攝）

郭國文表示，過去民進黨在麻豆的得票率都很高，但「韓流」讓很多選民眼前起濃霧。另外，在陳筱諭脫黨參選，影響到綠營的選情，他也表示，民進黨初選徵召過程都非常清楚，並未量身訂做、黑箱作業或民調不公，但有些支持者誤解，導致票源分散，希望黨內同志一起撥開濃霧。

此外，由於郭國文過去擔任勞動部次長，在「一例一休」政策推動爭議上，也怪罪到他身上，郭國文表示，他過去擔任勞動部次長，是一例一休政策的說明人，卻被說成是政策主導者，一例一休的民怨往他身上推，造成選舉許多變數。

對此，陳菊受訪時則表示，當初中央要推派人選，就是由她去溝通，希望郭國文擔任勞動部次長，一開始郭國文並沒有同意，後來是在她力勸之下才同意的，但擔任勞動部次長卻變成這次選戰的負擔，讓她感到很抱歉。

陳菊進一步表示，民進黨在台南第二選區的耕耘跟努力相當久，而這次選舉民進黨遇到一些困難，期待麻豆鄉親幫助民進黨、支持郭國文。

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關鍵字：郭國文,陳菊,台南,立委補選,立委

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