超辣語言治療師「九頭身材、深邃巴掌臉」　粉驚呼：我口吃了

▲ 語言治療師菲伊身材火辣、五官深邃，讓網友直呼「看到都口吃了」 。（圖／翻攝自instagram／fayemiah）

國際中心／綜合報導

越南一名正妹最近在網路上爆紅，因為她不僅有著一副深邃、精緻的五官，臉蛋跟巴掌一樣小，還擁有一雙超長美腿。最讓人驚訝的是，這名正妹竟然還是一位語言治療師，兼具外貌與專業能力，讓她在IG擁有超過41萬粉絲，甚至有粉絲直呼，「她正到讓我都口吃了，也想被她治療一下。」

▲ 菲伊在IG上擁有超過41萬粉絲。（圖／翻攝自instagram／fayemiah）

根據《Manmagazin.SK》報導，今年24歲的菲伊（Faye Miah）是一名亞裔混血兒，她出生於美國加州洛杉磯，在越南長大，隨後又到美國念書一路念到碩士，目前則是定居在加州南部。她平時是一名語言治療師，專門協助有著 「口語表達問題」的病患突破障礙，因為長相俏麗，又有著傲人的九頭身身材，因此又被號稱「只要見過她的身材，不管什麼疾病的患者都會痊癒。」

▲菲伊有著九頭身身材和巴掌大的小臉 。（圖／翻攝自instagram／fayemiah）

從事治療師之餘，她也開設了自己的Youtube頻道，在頻道上向粉絲分享自己出遊時的Vlog影片、Q & A還有化妝小技巧，也都吸引了不少人觀看。

在菲伊的IG上，則是可以見到她日常生活時的不同穿搭，還有著不少火辣、清涼的泳裝照，豐滿的上圍與像是假人一般精緻的臉蛋，讓網友們紛紛在下方留言大讚，「為什麼會有各方面都這麼完美的正妹呀！」、「她真的長得很漂亮！」「這個身材、這雙腿…根本不科學啊！」、「我也生病了，請幫助我！」「她正到我都口吃了，好想被她治療一下」、「這麼完美的女生，好希望她能變成我老婆…」、「豈止是治好了我的病，根本是要了我的命啊！」

▼ 語言治療師菲伊身材火辣、五官深邃，讓網友直呼「看到都口吃了」 。（圖／翻攝自instagram／fayemiah）