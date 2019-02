川金二會後要辦慶功趴？　運北韓的「9萬瓶伏特加」遭荷蘭查扣

▲荷蘭鹿特丹港。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

一艘中國海運公司的貨輪22日停靠在荷蘭鹿特丹港接受臨檢,船上被搜出3000箱、共9萬瓶俄羅斯製伏特加,荷蘭海關發言人韋樂曼(Roul Velleman)表示,「這些酒肯定和北韓脫不了關係,最終目的地有90%機率是北韓」。

BIG SHOT



Dutch customs officials at the port of Rotterdam have seized 90,000 bottles of vodka believed to be destined for the North Korean leader, Kim Jong-un, and his army chiefs.



The discovery, on the eve of Kim’s two-day summit with Donald Trump in Hanoi, was made after

1 pic.twitter.com/23N7XyPRn3