川金二會後要辦慶功趴？　運北韓的「9萬瓶伏特加」遭荷蘭查扣

▲荷蘭鹿特丹港。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

一艘中國海運公司的貨輪22日停靠在荷蘭鹿特丹港接受臨檢，船上被搜出3000箱、共9萬瓶俄羅斯製伏特加，荷蘭海關發言人韋樂曼（Roul Velleman）表示，「這些酒肯定和北韓脫不了關係，最終目的地有90%機率是北韓」。

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Dutch customs officials at the port of Rotterdam have seized 90,000 bottles of vodka believed to be destined for the North Korean leader, Kim Jong-un, and his army chiefs.



The discovery, on the eve of Kim’s two-day summit with Donald Trump in Hanoi, was made after

1 pic.twitter.com/23N7XyPRn3 — Temi-Tope (@MaMoTeE_Elijah) 2019年2月26日

據CNN報導，貨輪抵達港口時，荷蘭海關人員就依據外交部的「風險概要資訊」檢查貨櫃，韋樂曼透露，「果然沒錯，裡面裝有大量伏特加」，船務文件上雖然寫著運往中國，實際上「北韓可能才是最終目的地」。

聯合國先前對北韓的核武和飛彈計畫實施制裁措施，禁止進口某些種類的奢侈品。荷蘭經濟部外貿發展合作部長卡格（Sigrid Kaag）發言人指出，為了遵守這個制裁措施，所以部長親自下令要依規定徹查貨櫃，一切搜查都是經過合法程序。

▲金正恩在越南進行川金二會。（圖／路透社）



消息曝光後，外界推測這些酒很有可能要提供給金正恩，做為「川金二會」的慶功宴使用，但這項傳言目前尚未經證實。

據了解，北韓過去就有多次私運紀錄，北韓油輪在2018年6月兩度被指出疑似和中國籍船隻在公海走私物資，同月29日又被爆出，北韓油輪在距離大陸上海約350公里的公海偷偷交易，不過，無法確定是和哪個國家進行走私。日本防衛省表示，整個過程都被日本海上自衛隊船艦記錄下來，已向聯合國安理會通報。

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