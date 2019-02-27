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司改團體：淘汰恐龍法官之草案恐無用　肯認陪審將試行

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▲▼司改大願，何時實現？民間監督落實司改國是會議決議聯盟記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲民間監督落實司改國是會議決議聯盟記者會：司改大願，何時實現？（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

對於司法院提出的《法官法》修正草案，「民間監督落實司改國是會議聯盟」認為，根本「沒用」。其中民間司改會董事長林永頌指出，因為法官評鑑、檢察官評鑑的委員都是法律人，所以做出來的評鑑通通都不予懲處，建議要過半數的外部人士，才能發揮淘汰不適任司法官的功能。

司法院與行政院、法務部日前共同召開「司法改革國是會議後半年報告第三次報告」，司法院長許宗力指出，目前已經提出《法官法》修正草案，在法官評鑑與職務法庭中，都將引進外部人士。「能夠避免外界認為有『官官相護』的情形」。不過他的說法，不被「民間監督落實司改國是會議聯盟」接受。

現行法官評鑑委員是由法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人，共11人所組成，其中外部人士是未過半數的4人。司法院提出的草案，是改成委員共13人，外部人士仍為未過半數的6人。但民間司改會認為，應該改為法官1人、檢察官1人、律師2人、學者1人，以及長期參與司改人權等非法律學者及社會團體代表6人，共11人組成評鑑委員會，提高外部人士達到過半數的6人。

此外，「民間監督落實司改國是會議聯盟」也批評，目前人民對司改無感，主要就是因為司法院、法務部提出的諸多修法草案，全都卡在立法院，根本還沒施行。也因此要求立法院，儘速通過根據司改國是會議提出的修法草案。而聯盟更強調，其實還有一大部分的決議根本就沒動作，要求司法院與法務部逐項比對決議，儘速改正。

最後聯盟肯認司法院打算納入陪審制試行的構想，林永頌指出，司法院的人民參審制將採取「陪審制」與「國民法官」一併試行，6年後再決定該採取什種訴訟政策。林永頌認為這是司法院聽取民意的表現，值得讚賞。
 

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關鍵字：法律,人權,司法改革,司改,許宗力,民間司改會,民間監督落實司改國是會議決議聯盟,淘汰不適任,監獄人權

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