淘汰不適任司法官　許宗力：法官評鑑、職務法庭都加入外部人

▲司法院長許宗力（中），在司改國是會議半年報告中，再度提到淘汰不適任司法官的問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院與行政院、法務部25日共同召開「司法改革國是會議後半年報告第三次報告」，司法院長許宗力再度宣示今年度淘汰不適任法官的決心。他指出，目前已經提出《法官法》修正草案，在法官評鑑與職務法庭中，都將引進外部人士。「能夠避免外界認為有『官官相護』的情形」。

本次司改半年報第三次報告，許宗力在提到《法官法》修正草案時指出，在法官評鑑制度改革上，將增加學者、專家擔任法官評鑑委員的人數。至於職務法庭部分，因台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾案，「為了避免外界認為職務法庭的法官會『官官相護』，所以我們也引進了相當於參審的非法官人士，來擔任職務法庭法官。」

此外，許宗力也特別提到商業法院的籌組，他指出，商業糾紛經常曠日廢時，「以目前的程序，可能一拖拖了好幾年。商業事件的爭端在法院拖得越久，對商業部分會引起許多不必要的營利損失，對國家競爭力有所影響。」而他也提到未來商業法院應該會與智慧財產法院合併，成為「智財商業法院」，草案將在2019年上半年提出。

法務部政務次長陳明堂則表示，持續推動獄政改革。「過去都是把收容人抓起來關就好，現在不能只有抓起來關，他們是『穿著囚服的國民』，所以要維護相關權益。」強調目前矯正署正在建構行動接見系統、智慧卡片整合系統、智慧自營作業系統。另外也提出《監獄行刑法》、《羈押法》等修正草案，將持續改革獄政。

至於外界關切的「人民檢察審查會」，陳明堂表示，該會將由一般民眾組成，針對無告訴人的重大刑事案件，若檢方做出不起訴或簽結的決定後，該會可審查案件內容，並建議檢察官再行偵查；但若再行偵查仍為不起訴，該會可聘請律師，逕向法院起訴。先前由部長蔡清祥率團到日本參訪，要借鏡日本的「檢察審查會」制度，近期內會提出草案。

外界也關切酒駕相關問題，其中記者詢問許宗力，外界批評法官對酒駕判刑過低，許宗力表示，酒駕的量刑是審判核心事項，基於審判獨立的關係，司法院不能干涉太多。但司法院仍會透過量刑趨勢系統、大數據統計等資料，提供法官參考。另外也有記者詢問陳明堂，對酒駕朝不確定殺人罪修法的進程，陳明堂表示「已有腹案」，將在27日與媒體茶敘時提出。



▼酒駕朝不確定故意殺人罪修法，法務部次長陳明堂說「已有腹案」。（圖／記者湯興漢攝）