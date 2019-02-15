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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

淘汰不適任司法官　司改會建議法官評鑑納入過半外部人士

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▲官司，稅務官司，敗訴，恐龍法官。（圖／視覺中國CFP）

▲淘汰不適任司法官，未來將是司法院的重點工作之一。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前法官陳鴻斌性騷擾案件，目前以免除法官職務落幕，但也暴露出我國淘汰不適任司法官的難度極高。對此，民間司法改革基金會點出問題核心，在於「法官評鑑機制」不夠確實。司改會提出《法官法》修正草案，建議「法官評鑑委員會」要納入過半數的外部專業人士，好讓法官評鑑機制更能接地氣、符合民意。

憲法81條保障法官為「終身職」，讓我國淘汰不適任司法官的難度極高，而不適任司法官充斥在我國司法體系中，第一線面對人民，不但沒有增加人民對司法的信賴，反而讓人民對司法失去信心。即便蔡英文總統上任後，敲鑼打鼓的舉行「全國司改國是會議」，浩浩蕩蕩列出上百項決議，讓司法院、法務部主導司法改革。但結論卻是人民對司法越來越沒信心，對司改更是嗤之以鼻。

司法院嗅到了問題的核心，在新的一年中將以「淘汰不適任司法官」為重點工作。由於憲法保障法官終身職的關係，目前能淘汰不適任司法官的機制，僅有透過《法官法》中的「法官評鑑機制」與「職務法庭」。但「法官評鑑機制」歷年來均成效不彰，「職務法庭」在性騷擾法官陳鴻斌案中，更大喇喇地上演官官相護的戲碼……這樣看來，似乎沒有方法淘汰不適任司法官……

因此司法院提出《法官法》修正草案，讓案件當事人可以直接請求法官評鑑，另外也在「法官評鑑委員會」與「職務法庭」的成員中，納入外部專業人士，提高評鑑效果，以及加速淘汰不適任司法官，讓職務法庭的判決更貼近民意。對於司法院在「職務法庭」引進外部人士的做法，民間司法改革基金會執行長陳雨凡表示認同，她指出，職務法庭處理的都是法官或檢察官適不適任的問題，不僅僅只是法律層面的問題，更多涉及其他專業領域的判斷。「法官是法律領域的專家，但可能不是其他領域的專家。」所以加入外部人士的專業意見，可以讓職務法庭的判斷更廣泛、更多元。

至於司法院提出的「法官評鑑委員會」修正草案版本，雖然增加外部專業人士的人數，由4人增加為6人，但實際上，法評會還有其他7名委員，是由法官、檢察官、律師所組成，若遇到爭議性極大的案件時，專業法律人士最終仍會操縱法評會的決定。因此司改會認為，除了提高外部人士的人數外，更要提高比例，一定要超過半數，才能讓法評會的決定，不被專業法律意見操控，更接地氣。
 

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