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汐止吳家滅門血案遺族求償　唯一凶手母親判賠831萬

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▲▼ 名間司改會拜會總裁 ,蘇建和 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蘇建和三死囚捲入的汐止吳家滅門血案，二審仍判蘇建和不用賠償 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區在1991年發生震驚社會慘案，吳銘漢、葉盈蘭夫婦在家中臥室慘遭殺害。檢警單位迅速逮捕當時服役中的軍人王文孝，王文孝第二年隨即被槍斃。另外檢警還根據王文孝供詞，逮捕蘇建和、劉秉郎、莊林勳等三人，成為著名的蘇建和死囚案，蘇建和等三人最後無罪確定。吳家遺族求償，高等法院26日仍認定王文孝一人犯案，判決王文孝的母親須賠償831萬餘元。可上訴。

本案發生於1991年3月24日，當時位於臺北縣汐止鎮的吳銘漢夫婦家中，被歹徒闖入，歹徒搜索財物時，驚醒了當時在熟睡的吳銘漢夫婦。最後歹徒以刀刃砍死了吳銘漢夫婦，兩人身上都有數十處刀痕，這件命案因行兇手法十分慘忍，成為全國矚目的案件。

面臨破案壓力的檢警單位，在當年8月間，由命案現場的薪水袋上血指紋，鎖定住在吳家對門公寓的鄰居、現役軍人王文孝。王文孝於軍中被捕，並接受軍事檢察官第一次訊問，王文孝表示因積欠電玩賭債而犯下此案，且供稱為他1人所為。但檢警不相信一人所為，繼續逼供，王文孝最後供出弟弟王文忠，以及王文忠的三名友人蘇建和、劉秉郎、莊林勳。王文孝在軍事審判下，很快就死刑定讞，1992年1月11日伏法，至於蘇建和等三人歷經漫長司法程序，成為著名的「蘇建和三死囚案」。

本案案發後歷經一審、二審、兩次更審、三審、三度再審，總計3人6度被判處死刑。但因為第1次再審以及前1次再更二審，還有再更三審，3度判處無罪，最後在2012年全案無罪確定。而在外界關切蘇建和3人境遇的時候，慘遭滅門的吳家遺族，也提出民事訴訟，向王文孝的母親，以及蘇建和等3人，求償1千餘萬元。

一審法院認定僅王文孝1人犯案，判決王文孝的母親須賠償831萬餘元。吳家遺族認為蘇建和等3人也應賠償，上訴第二審。高等法院二審於26日宣判，還是認定蘇建和等3人沒有責任，駁回上訴，維持一審王文孝母親獨力賠償831萬餘元。可上訴。
 

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