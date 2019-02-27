北市近19萬駕駛達70歲↑　王鴻薇：用加值悠遊卡換高齡者駕照





▲93歲侯姓老翁駕駛賓士車撞入捷運站。（圖／網友授權提供）

政治中心／綜合報導

日前一名高齡93歲、有汽車駕照的侯姓駕駛，因精神不濟誤踩油門，開賓士車撞入捷運唭哩岸站；隔天又發生一對7旬兄妹闖紅燈過馬路，遭92歲駕駛撞死事件，引發高齡駕駛的安全問題。台北市議員王鴻薇27日對此建議，北市可以參考新北市的「放棄駕照獲得悠遊卡」，請高齡駕駛將駕照繳回來，並給予相關鼓勵措施。

台北市北投區17日發生一起年邁駕駛開賓士車撞入捷運唭哩岸案的驚悚意外，警方調查，侯姓駕駛高齡93歲，有汽車駕照並未酒駕，事發後向警方坦承自己因精神不濟才導致這起意外發生，所幸當時並無其他民眾遭受波及。事隔1天，一對70多歲的兄妹疑似為了趕搭公車，闖紅燈穿越馬路，被92歲老翁開車撞死。

▲國民黨台北市議員王鴻薇談高齡駕駛。（圖／翻攝自王鴻薇臉書粉專影片，下同）

王鴻薇27日在臉書上透過影片表示，有一個非常知名的國際政治學者，在與他們吃飯時不停講電話，而且很焦急的樣子，原來對方父親也是超過90歲的駕駛，但該名學者覺得父親年事已高，不主張也不希望父親自己開車出去，所以會把車鑰匙藏起來，不讓父親找到，可是有時候他父親還是會翻箱倒櫃去找，找到以後就很開心的開車出去，讓家人嚇得要死。

王鴻薇說，台北市擁有駕照的人口是161萬7000多人，其中70歲至79歲的駕駛有12萬7903人，80歲至89歲有4萬5496人，90歲到99歲有1萬4488人，總計18萬7000多人，比例已經超過一成，代表你開車在台北街頭，可能碰到蠻多高齡長者在開車。

王鴻薇提到，根據警政署的統計，106年A1類（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）道路交通事故及年齡別肇事率，70歲以上的駕駛肇事率高達9.37件／每十萬人口，合理推測是高齡駕駛聽力或反應力不如中壯年，所以肇事比例偏高。

王鴻薇說，現行相關規定指出，年滿75歲的駕駛必須於年滿78歲之前辦理換照，還要去做失智症的檢測，如果合格就換照，不然就不給換照，喪失執照。不過了解很多長者或許不知道，所以沒有依照相關規定去換照。

上述屬於強制性要讓高齡駕駛換照，王鴻薇說，以新北市來講，有針對70歲以上高齡駕駛給予「誘因」，就是把駕照繳回來，然後給一張300元的悠遊卡，該方法在當年（2013年）發了500張悠遊卡，一下子就換光光，可見很多駕駛人願意把駕照繳回去，但可惜的是，新北市也只換了500張，以新北市人口結構來說，只有500張算是非常非常少數。

王鴻薇透露，台北市也應該對高齡駕駛者提出相關優惠，這點她自己會在議會推動，請高齡駕駛將駕照繳回的相關鼓勵措施，像新北市當時推動的加值悠遊卡就不錯，不過300塊是否能再提高一點點價格，這點都可以做討論，「我想在台北市不要只有500張，張數可以再多一點」，或是針對90歲以上的高齡者提供更優惠誘因，讓更多的高齡駕駛者願意把（駕駛）執照繳回來。