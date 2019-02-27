各國緊盯川金會！南韓全力支持、中國宣示地位　日本：確保不被遺忘

▲2018年川金會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

「川金二會」即將登場，相較於去年首次會面僅數小時，此會面長達2天，外界皆期待兩國關係能有重大突破。除此之外，中國、南韓與日本也相當關注，美國總統川普與北韓領導人金正恩會後所發表的宣言，最大的問題即是，能否真正落實前次川金會所提出的「朝鮮半島完全無核化」，並創造一個成功的協議來完成這項宣言。

北韓

不同於先前的領導人，金正恩除了推展核武引起各國關注外，他同樣努力讓北韓人民擺脫貧困。他必須找到方法來緩解國際間對北韓的制裁，這樣他才可以與南韓進行合作，包含工業園區與旅遊業，粗估每年可帶來1億5000萬美元（約台幣46億元）的收入。

同時，金正恩也推動簽署《平壤共同宣言》，希望將美軍請出朝鮮半島，在「兩韓」的基礎下推動和平統一，北韓堅持所謂的「無核化」必須是雙向的，他們不會「廉價地」放棄核武。北韓核武專家認為，本次峰會的關鍵，就在北韓是否會對核武做出讓步，因為或許連金正恩本人也無法篤定。

美國

相較於去年「試水溫」的首次峰會，川普在「川金二會」的壓力顯然更大了。會前川普不斷釋出「北韓已經開始放棄核武」的訊息，並將標準放低，強調一切也沒這麼急。這次峰會美國希望能真正落實「朝鮮半島無核化」的協議，逐步拆除北韓製造核武的設備，進一步清點銷毀所有導彈設備與材料。

另外，美國也希望可以要回更多在韓戰期間滯留當地的美軍遺體，將朝鮮半島推向永久和平。無論如何，川普希望被視為世界舞台上的「強力領導者」，消除他在自家因美墨圍牆與競選期間所累積的怨恨。

南韓

相較於無核化，南韓會優先考慮穩定與北韓的雙邊關係。南韓總統文在寅19日與川普進行電話會談時表示．若是可以幫助推動北韓無核化，南韓已經準備好恢復與北韓的經濟合作，希望川普以此為條件要求北韓放棄核武。文在寅也曾指出，解決經濟制裁取決於北韓無核化的速度，因此認為北韓有必要採取更加果敢的棄核措施，且這項問題將成為川金二會最關鍵的議題。

▼ 文在寅與金正恩2018年簽署《平壤共同宣言》。（圖／路透社）



中國

中國是北韓的主要的貿易夥伴，對於中國來說，對於這個共產主義盟友的不穩定，已遠超過對於核武的擔憂。北京當局擔心，若是北韓經濟崩潰，會導致內部的武裝衝突，屆時會有大量難民湧入中國，造成非常大的負擔。去年中國國家主席習近平頻繁與金正恩會面，此舉不但確保該國在亞洲的領導地位，也讓川金二會增添更多變數。

▼習近平與金正恩去年多次會面。（圖／路透社）



日本

長久以來，位於北韓彈道上的日本一直希望可與北韓達成協議，日本擔心在談判過程中，美方會妥協讓被北韓放棄長程飛彈，但可以保留短程導彈。隨著川金二會登場，日本並不希望被拋在腦後，日本首相安倍晉三曾多次表示，希望能與金正恩會面，希望確保日本的利益不被遺忘，同時也努力接近美國，甚至傳出他替川普寫諾貝爾和平獎推薦信。

▼川普與日本首相安倍晉三會晤。（圖／路透社）



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